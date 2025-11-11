¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©ÂçÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Î¤ê¤È¤Ï¡Ö³¤ÂÝ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö³¤ÂÝÊÛÅö¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¤Î¤êÊÛ¤Ï¡¢³¤ÂÝ¤òÊÆÈÓ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤¿ÊÛÅö¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÊÛÅö¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò¿Èµû¤Î¥Õ¥é¥¤¤ä¡¢¤Á¤¯¤ïÅ·¤¬À¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ë¥á¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô