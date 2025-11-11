¥ß¥º¥Î¡ßPEANUTS½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤Á´10¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¡ÈÈ¯Ç®¥Ë¥Ã¥È¡É¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ß¥º¥Î¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤Î2025Ç¯½©Åß¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥ß¥º¥Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È°ìÉô¤Î¥ß¥º¥ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥º¥Î¡õPEANUTS½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
11·î¤ËÆþ¤êËÜ³ÊÅª¤ÊÅß»ÙÅÙ¤ò»Ï¤á¤ë»þ´ü¡£º£Ç¯¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ÎÈ¯Ç®ÁÇºà¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·ºî¤Î¥Ñ¥Ç¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ëµ¡Ç½ÇÉ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÈ¤«¤µºÇ¶¯¡ª¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥Ë¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º
¥ß¥º¥Î¡ßPEANUTS¥Ë¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥ß¥º¥ÎÆÈ¼«¤ÎµÛ¼¾È¯Ç®ÁÇºà¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¿ÍÂÎ¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¤ÆÈ¯Ç®¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢°áÉþÆâ¤ò¥É¥é¥¤¤Ç²¹¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¡Ü¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¥¹¥¡¼¤ò¤¹¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥¦¡¼¥ëº®¥»¡¼¥¿¡¼¡×(1Ëü5400±ß)¡£¥¦¡¼¥ë¤È¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÊÔ¤ß¹þ¤ó¤ÀÃÈ¤«¤¤°ìËç¤Ç¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬º£Ç¯¤é¤·¤¤¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥¦¡¼¥ëº®¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×(1Ëü6500±ß)¤Ï¡¢PEANUTS¥í¥´¤È¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÁíÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥¨¥¯¥ê¥å¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥¦¡¼¥ëº®¥Ù¥¹¥È¡×(1Ëü4850±ß)¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤Ï¡¢º¸¿þ¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼»É¤·¤å¤¦¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¤æ¤ë¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤É¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¥à¥ì¤Ë¤¯¤¯²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤¬Â³¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ß¥º¥Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬¸÷¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿·ºî¥¢¥¦¥¿¡¼¡õ¥Ü¥È¥à¥¹¤ÇÁ´¿È¥³¡¼¥Ç¤¬´°À®
º£²ó½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥Ñ¥Ç¥Ã¥È¥³¡¼¥È¡×(3Ëü1900±ß)¡£¿Èº¢¾åÉô¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÄøÎÉ¤¤ÃæÌÊ¤Ç½©¸ý¤«¤é½ÕÀè¤Þ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¥¹¥È¡¼¥ë¤Ê¤É¼ó¸µ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ð¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÏËÜÂÎÆ±¿§¤ÎPEANUTS¡Ü¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ê¥¤¥í¥ó¥¹¥«¡¼¥È¡×(1Ëü7600±ß)¤Ï¡¢Ùû¿åµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥Ê¥í¡¼¥¹¥«¡¼¥È¡£º¸ÂÜ¤ÎÆ±¿§»É¤·¤å¤¦¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤äT¥·¥ã¥Ä¤È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤ÏÁ°ÌÌ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¡¢¸å¤í¤Ï¥´¥à¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°Æþ¤ê¤ÇÃå¿´ÃÏ¤âÈ´·²¤À¡£
¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥³¥Ã¥È¥óÄ¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¡×(9790±ß)¤Ï¡¢µÛ´ÀÂ®´¥À¤ÈUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Î¤¢¤ëÌÊº®ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê°ìËç¡£¶»¸µ¤ÎPEANUTS¥í¥´¡Ü¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î»É¤·¤å¤¦¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÈÉ¸¼±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£
¢£ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÈ¯Ç®¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡É
¾®ÊªÎà¤â½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥¦¡¼¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡×(3190±ß)¤Ï¡¢¸åÂ¦¤Ë¿²¤³¤í¤ó¤À¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬Âç¤¤¯¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¤Ç¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤ÎÊÔÃÏ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ë¥Ã¥È¥Í¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×(5500±ß)¤Ï¡¢Àã¤Î·ë¾½¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Åß¤é¤·¤¤¥¸¥ã¥«¡¼¥ÉÊÁ¡£È©ÌÌ¤ÏÈ©¿¨¤ê¤Î¤è¤¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â»ÅÍÍ¤Ç¡¢¼ó¸µ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×(4620±ß)¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É¤·¤å¤¦Æþ¤ê¡£¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥ì¥¹¤Ê¤Î¤ÇÃåÃ¦¤â´ÊÃ±¡£Éª¤«¤é¼ê¼ó¡¢¼ê¼ó¤«¤é¼ê¤Î¹Ã¤Þ¤Ç¡¢´¨¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤âÊØÍø¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¤æ¤ë¤Ì¤¯¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼(Ê¢´¬)¡×(5500±ß)¤Ï¡¢¤½¤êÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÎÆó¿Í¤¬¥¥å¡¼¥È¡£Ãæ±û¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥«¥¤¥í¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢´¨¤¤Æü¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥ß¥º¥Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È°ìÉô¤Î¥ß¥º¥ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âµ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ³ÊÇÉ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥Ë¥Ã¥È¤ÏËèÇ¯¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤ÎÅß¤òÃÈ¤«¤¯³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥º¥Î¡õPEANUTS½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
11·î¤ËÆþ¤êËÜ³ÊÅª¤ÊÅß»ÙÅÙ¤ò»Ï¤á¤ë»þ´ü¡£º£Ç¯¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ÎÈ¯Ç®ÁÇºà¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·ºî¤Î¥Ñ¥Ç¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ëµ¡Ç½ÇÉ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥º¥Î¡ßPEANUTS¥Ë¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥ß¥º¥ÎÆÈ¼«¤ÎµÛ¼¾È¯Ç®ÁÇºà¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¿ÍÂÎ¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¤ÆÈ¯Ç®¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢°áÉþÆâ¤ò¥É¥é¥¤¤Ç²¹¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¡Ü¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¥¹¥¡¼¤ò¤¹¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥¦¡¼¥ëº®¥»¡¼¥¿¡¼¡×(1Ëü5400±ß)¡£¥¦¡¼¥ë¤È¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÊÔ¤ß¹þ¤ó¤ÀÃÈ¤«¤¤°ìËç¤Ç¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬º£Ç¯¤é¤·¤¤¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥¦¡¼¥ëº®¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×(1Ëü6500±ß)¤Ï¡¢PEANUTS¥í¥´¤È¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÁíÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥¨¥¯¥ê¥å¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥¦¡¼¥ëº®¥Ù¥¹¥È¡×(1Ëü4850±ß)¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤Ï¡¢º¸¿þ¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼»É¤·¤å¤¦¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¤æ¤ë¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤É¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¥à¥ì¤Ë¤¯¤¯²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤¬Â³¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ß¥º¥Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬¸÷¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿·ºî¥¢¥¦¥¿¡¼¡õ¥Ü¥È¥à¥¹¤ÇÁ´¿È¥³¡¼¥Ç¤¬´°À®
º£²ó½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥Ñ¥Ç¥Ã¥È¥³¡¼¥È¡×(3Ëü1900±ß)¡£¿Èº¢¾åÉô¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÄøÎÉ¤¤ÃæÌÊ¤Ç½©¸ý¤«¤é½ÕÀè¤Þ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¥¹¥È¡¼¥ë¤Ê¤É¼ó¸µ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ð¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÏËÜÂÎÆ±¿§¤ÎPEANUTS¡Ü¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ê¥¤¥í¥ó¥¹¥«¡¼¥È¡×(1Ëü7600±ß)¤Ï¡¢Ùû¿åµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥Ê¥í¡¼¥¹¥«¡¼¥È¡£º¸ÂÜ¤ÎÆ±¿§»É¤·¤å¤¦¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤äT¥·¥ã¥Ä¤È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤ÏÁ°ÌÌ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¡¢¸å¤í¤Ï¥´¥à¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°Æþ¤ê¤ÇÃå¿´ÃÏ¤âÈ´·²¤À¡£
¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥³¥Ã¥È¥óÄ¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¡×(9790±ß)¤Ï¡¢µÛ´ÀÂ®´¥À¤ÈUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Î¤¢¤ëÌÊº®ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê°ìËç¡£¶»¸µ¤ÎPEANUTS¥í¥´¡Ü¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î»É¤·¤å¤¦¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÈÉ¸¼±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£
¢£ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÈ¯Ç®¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡É
¾®ÊªÎà¤â½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥¦¡¼¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡×(3190±ß)¤Ï¡¢¸åÂ¦¤Ë¿²¤³¤í¤ó¤À¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬Âç¤¤¯¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¤Ç¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤ÎÊÔÃÏ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ë¥Ã¥È¥Í¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×(5500±ß)¤Ï¡¢Àã¤Î·ë¾½¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Åß¤é¤·¤¤¥¸¥ã¥«¡¼¥ÉÊÁ¡£È©ÌÌ¤ÏÈ©¿¨¤ê¤Î¤è¤¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â»ÅÍÍ¤Ç¡¢¼ó¸µ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×(4620±ß)¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É¤·¤å¤¦Æþ¤ê¡£¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥ì¥¹¤Ê¤Î¤ÇÃåÃ¦¤â´ÊÃ±¡£Éª¤«¤é¼ê¼ó¡¢¼ê¼ó¤«¤é¼ê¤Î¹Ã¤Þ¤Ç¡¢´¨¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤âÊØÍø¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¤æ¤ë¤Ì¤¯¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼(Ê¢´¬)¡×(5500±ß)¤Ï¡¢¤½¤êÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÎÆó¿Í¤¬¥¥å¡¼¥È¡£Ãæ±û¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥«¥¤¥í¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢´¨¤¤Æü¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥ß¥º¥Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È°ìÉô¤Î¥ß¥º¥ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âµ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ³ÊÇÉ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥Ë¥Ã¥È¤ÏËèÇ¯¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤ÎÅß¤òÃÈ¤«¤¯³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC