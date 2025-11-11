¡Ö¸ò¶Á»íÊÓ¥¨¥¦¥ì¥«¥»¥Ö¥ó¡×¤è¤ê¥Ë¥ë¥ô¥¡ー¥·¥å¤¬METAL BUILD¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£Í½¹ð²èÁü¤¬¸ø³«
¡ÚTAMASHII NATION 2025¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§11·î14Æü～16Æü ²ñ¾ì¡§¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶ 1F¡¦B1F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-12-8 ½»Í§ÉÔÆ°»º½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ëB1¡¦1F) Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¡Öº²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¸ø¼°/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡ÖMETAL BUILD¡¡¥Ë¥ë¥ô¥¡ー¥·¥å¡×¤ÎÍ½¹ð²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¸ò¶Á»íÊÓ¥¨¥¦¥ì¥«¥»¥Ö¥ó¡×¤è¤êLFO¡Ö¥Ë¥ë¥ô¥¡ー¥·¥å¡×¤òMETAL BUILD¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¾¦ÉÊ²½¡£Í½¹ð²èÁü¤Ç¤ÏÆÃÄ§Åª¤ÊºÙ¿È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢METAL BUILD¤é¤·¤¤Ç»Ì©¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸ª¤Ë¤Ï¥Öー¥á¥é¥ó¥Ê¥¤¥Õ¤é¤·¤¤Â¤·Á¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢º£¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¥¨¥¦¥ì¥«¥»¥Ö¥ó 20¼þÇ¯――- º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¸ø¼°/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) November 11, 2025
METAL BUILD(¥á¥¿¥ë¥Ó¥ë¥É)
¥Ë¥ë¥ô¥¡ー¥·¥å
Coming Soon...
📌https://t.co/MIitZwLUmk#¥¨¥¦¥ì¥« #METALBUILD #º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó2025 #t_n2025 pic.twitter.com/JZpyjYTW6R
(C)2005 BONES/Project EUREKA