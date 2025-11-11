¿·¹ÚÁÇºÎÍÑ¤Ç¡ÖNANOX one¡×¤¬¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ªÌó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¹ÚÁÇ¸¦µæ¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð
¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢°áÎÁÍÑÀöºÞ¡ÖNANOX one(¥Ê¥Î¥Ã¥¯¥¹ ¥ï¥ó)¡×¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¿·¹ÚÁÇ¤òºÎÍÑ¤·¡¢²«¤Ð¤ß¡¦¥Ë¥ª¥¤¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤ë¡Ö¶ÝÍ³Íè¤ÎDNA¡×¤Þ¤ÇÅ°ÄìÀö¾ô¤¹¤ë¡ÖÄ¶¹ÚÁÇ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥¸¥§¥ë¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£ËÜÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1979Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¹ÚÁÇ¥Ï゚¥ï¡¼¤Î¡Ö¥È¥Ã¥Õ゚¡×
¢£È¯Çä¤ÎÁÀ¤¤
¡ÖNANOX one¡×¤Ï¡¢¡ÖÀè¿Ê¤ÎÀö¾ôÎÏ¡×¤È¡ÖºÇ¹â¤ÎÀö¤¤¤¢¤¬¤ê¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°áÎà¤ò¤è¤ê¥¥ì¥¤¤Ë¡¢Ä¹¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤ë½¬´·¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÀöÂõ¸å¤Î±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤Íî¤Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥ê¥½¥Ç¤Î±ø¤ì¡×¡Ö²«¤Ð¤ß±ø¤ì¡×¡ÖÀ¸´¥¤½¡×¤¬¾å°Ì3°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê(¢¨1)¡¢¤³¤ì¤é¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÀöºÞ¤Ç¤ÏÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÉÔËþ²ò¾Ã¤¬¤¢¤¤é¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤Î¸¶°ø¤ò¸¦µæ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Î½¾ÍèÀöºÞ¤Ç¤ÏÍî¤È¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¶ÝÍ³Íè¤ÎDNA¡×¤Î´ØÍ¿¤¬°ì°ø¤È¤Ê¤ê¡¢±ø¤ì¡¦¥Ë¥ª¥¤¤¬°áÎà¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¹ÚÁÇ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¶ÝÍ³Íè¤ÎDNA¡×¤Þ¤ÇÊ¬²ò¡¦Àö¾ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¹ÚÁÇ¤òºÎÍÑ¡¢´è¸Ç¤Ê²«¤Ð¤ß¡¦¥Ë¥ª¥¤¤Þ¤ÇÅ°ÄìÀö¾ô¤¹¤ë°áÎÁÍÑÀöºÞ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖNANOX one¡×¤ò²þÎÉ¡¢¿·È¯Çä¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§
¢£(1)¡ÖNANOX¡×»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¿·¹ÚÁÇ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖÄ¶¹ÚÁÇ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥¸¥§¥ë¡×¤Ç¡¢¶Ý¤Îº¬´´¤Þ¤Ç°äÅÁ»Ò¥ì¥Ù¥ëÀö¾ô(¢¨2)¡£²«¤Ð¤ß¡¦¥Ë¥ª¥¤¥¼¥í¤Ø
¥é¥¤¥ª¥ó¤Î½¾ÍèÀöºÞ¤Ç¤ÎÀöÂõ¤Ç¤Ï¡¢¶ÝÍ³Íè¤ÎDNA¤È±ø¤ì¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ°áÎà¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀöÂõ¤·¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤´è¸Ç¤Ê²«¤Ð¤ß¤ä¥¤¥ä¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¿·¹ÚÁÇ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¡ÖNANOX one¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Î½¾ÍèÀöºÞ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¶ÝÍ³Íè¤ÎDNA¤ÎÊ¬²òÀö¾ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢²«¤Ð¤ß¡¦¥Ë¥ª¥¤¤òÅ°ÄìÅª¤Ë½üµî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£(2)²«¤Ð¤ß¡¦¹õ¤º¤ß¡¦¤¯¤¹¤ß¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¿§¤¢¤»¤âËÉ¤°¡¢°áÎàÄ¹»ý¤Á½èÊý
¡ÖNANOX one¡×¤Ï¡¢¹â¤¤Àö¾ô¡¦¾Ã½ÎÏ¤È°áÎàËÜÍè¤Î¿§¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤òÎ¾Î©¤·¤¿Í£°ì(¢¨3)¤Î°áÎÁÍÑÀöºÞ¡£Àö¾ôÎÏ¡¦¾Ã½ÎÏ¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¿§ÊÑ²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¡Ö°áÎà¤Î¥í¥ó¥°¥é¥¤¥Õ²½¡×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¢£(3)Å°Äì¹³¶Ý¢¨4¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹½üµî(¢¨5)¡¢ÀöÂõÁå¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÍÞÀ©
°áÎà¤òÀ¶·é¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯Àö¤¤¤¢¤²¤ë¡£
¢£(4)Ë¢ÀÚ¤ì¤¬¤è¤¯¡¢¤¹¤¹¤®1²ó¤ÎÀöÂõ¤Ë¤âÂÐ±þ
¥é¥¤¥ª¥ó¤ÏÃÏµå´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¡Ö¤¹¤¹¤®1²ó¤ÎÀöÂõ¡×¤ò¿ä¾©¡£Àá¿å¡¦ÀáÅÅ¡¦CO2ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤¹¤®1²ó¤ÇÀöÂõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°áÎà¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¿§ÊÑ²½ËÉ»ß¸ú²Ì¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£
¢£(5)ËÜÂÎÍÆ´ï¤Ë100¡ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëPET¤òºÎÍÑ
ËÜÂÎ¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤«¤é¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤¿¡¢100¡ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëPET¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨1¡§n¡á3400¡¢WebÄ´ºº(2024Ç¯9·î¼Â»Ü)¡¢¥é¥¤¥ª¥óÄ´¤Ù
¢¨2¡§±ø¤ì¡¦¥Ë¥ª¥¤¤Î·ÁÀ®¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¶ÝÍ³ÍèDNA¤ÎÀö¾ô
¢¨3¡§¥é¥¤¥ª¥ó°áÎÁÍÑÀöºÞÆâ
¢¨4¡§¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÍÞ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¢¨5¡§¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹1¼ï¤Ç¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú
¢£ÀöºÞ¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡È¹ÚÁÇ¡É¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¡È¹ÚÁÇ¡É¸¦µæ¡Á50Ç¯¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖNANOX one¡×»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È¿·¹ÚÁÇ¡É¤ÎºÎÍÑ¤À¡£¡Ö¹ÚÁÇ¡×¤Ï¡¢ÀöºÞ¤ÎCM¤äÀ®Ê¬É½¼¨¤Ç¤â¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÀöÂõ¤Î¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¿Ä¹¤¤Îò»Ë¤È¸¦µæ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¹ÚÁÇ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¹ÚÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÀâÌÀ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÌóÈ¾À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¹ÚÁÇ¸¦µæ¤ÎÊâ¤ß¤È¡¢ºÇ¿·¤Î°áÎÁÍÑÀöºÞ¡ÖNANOX one¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸¦µæ¤ÎÎ®¤ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¡È¹ÚÁÇ¡ÉÇÛ¹çÀöºÞÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
ÀöºÞ¤Î¿Ê²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ÚÁÇ¤ÎÂ¸ºß¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤â¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤±ø¤ì¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤¬¹ÚÁÇ¤À¡£
ÀöºÞÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¤Î¹ÚÁÇ¤Ï¡¢Á¡°Ý¤Î±ü¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À±ø¤ì¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊ¬²ò¤·¡¢½¾Íè¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿Àö¾ô¸ú²Ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£46Ç¯Á°¤Î1979Ç¯¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¬È¯Çä¤·¤¿¹ÚÁÇ¥Ñ¥ï¡¼¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¡×¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¹ÚÁÇ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÅö»þ¤ÎÀöÂõ»ö¾ð¤òÂç¤¤¯ÊÑ³×¡£¤³¤Î¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¹ÚÁÇ¥Ñ¥ï¡¼¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¡Ö½ÅÍ×²Ê³Øµ»½Ñ»Ë»ñÎÁ(Ì¤Íèµ»½Ñ°ä»º)¡×¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤½¤â¤½¤â¡È¹ÚÁÇ¡É¤Ã¤Æ²¿¡©
¹ÚÁÇ¤È¤Ï¡¢À¸Êª¤ÎÂÎÆâ¤Çºî¤é¤ì¤ë¿È¶á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î°ì¼ï¡£ÀöºÞ¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤ë¹ÚÁÇ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á±ø¤ì¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¥×¥í¥Æ¥¢¡¼¥¼¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÀöºÞÃæ¤Î¹ÚÁÇÀ®Ê¬¤ÎÎã¡ä
¡¦¥×¥í¥Æ¥¢¡¼¥¼(¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÊ¬²ò¹ÚÁÇ)
¡¦¥ê¥Ñ¡¼¥¼(»é¼ÁÊ¬²ò¹ÚÁÇ)
¡¦¥¢¥ß¥é¡¼¥¼(¤Ç¤ó¤×¤óÊ¬²ò¹ÚÁÇ)
¡¦¥»¥ë¥é¡¼¥¼(¥»¥ë¥í¡¼¥¹Ê¬²ò¹ÚÁÇ)
¹ÚÁÇ¤Ï¡¢Á¡°Ý¤Î±ü¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤·¤Ä¤³¤¤Èé»é±ø¤ì¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á±ø¤ì(¿©¤ÙÊª±ø¤ì¤ä·ì±Õ±ø¤ì)¤Ê¤É¡¢³¦ÌÌ³èÀºÞ¤À¤±¤Ç¤ÏÍî¤È¤·¤Ë¤¯¤¤±ø¤ì¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÍî¤È¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢±ø¤ì¤ÎÃæ¤ÎÆÃÄê¤ÎÊ¬»Ò¹½Â¤¤òÊ¬²ò¤·¡¢¿å¤ËÊ¬»¶¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿±ø¤ì¤ò¿å¤ËÊ¬»¶¤·¤ä¤¹¤¤Êª¼Á¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥×¥í¥Æ¥¢¡¼¥¼¤¬ºîÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¥á¥«¥Ë¥º¥à
¥×¥í¥Æ¥¢¡¼¥¼(¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÊ¬²ò¹ÚÁÇ)¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÃæ¤ÎÆÃÄê¤ÎÊ¬»Ò¹½Â¤¤òÊ¬²ò(²½³ØÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥×¥Á¥É·ë¹ç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹½Â¤¤ò²Ã¿åÊ¬²ò)¤·¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤¾®¤µ¤ÊÊª¼Á¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
¢£°áÎÁÍÑÀöºÞ»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ö¹ÚÁÇ¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¡×¡Ö¥Ï¥¤¥È¥Ã¥×¡×
¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ÚÁÇ¸¦µæ¤È±þÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤ÈÆ±»þ¤ËÀö¾ôÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£1979Ç¯¤Î¹ÚÁÇ¥Ñ¥ï¡¼¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¡×¤ä1988Ç¯¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥È¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¡¢¹ÚÁÇ¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£°áÎÁÍÑÀöºÞ»Ô¾ì¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢Âç¤¤Ê¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ç¤â¡¢ÀöºÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ÚÁÇ¤Ï·ç¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Àö¾ô½õºÞ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¹ÚÁÇ¸¦µæ¤ÎÎò»Ë¡Á¡Ö¥È¥Ã¥×¡×¤«¤éºÇ¿·¡ÖNANOX one¡×¤Þ¤Ç¡Á
¡ü1979Ç¯¡§¹ÚÁÇ¥Ñ¥ï¡¼¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¡×È¯Çä
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á±ø¤ì¤òÊ¬²ò¤¹¤ëÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹ÚÁÇ¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÈôÌöÅª¤ËÀö¾ôÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£
¡ü1988Ç¯¡§¥é¥¤¥ª¥ó½é¤ÎÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀöºÞ¡Ö¥Ï¥¤¥È¥Ã¥×¡×È¯Çä
½¾Íè¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯Ê¬²ò¹ÚÁÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ»é¼ÁÊ¬²ò¹ÚÁÇ(¥Ï¥¤¥Æ¥¯¹ÚÁÇ)¤òÇÛ¹ç¡£
¡ü2005Ç¯¡§¹ÚÁÇ¥Ñ¥ï¡¼¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¡×È¯Çä
¤¬¤ó¤³¤Ê¿©¤Ù¤³¤Ü¤·±ø¤ì¤âÊ¬²ò¤¹¤ë¿·¹ÚÁÇ¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥ó¥¶¥¤¥à¡×¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¡¢3¤Ä¤Î¹ÚÁÇ¤òÇÛ¹ç¡£
¡ü2006Ç¯¡§3¤Ä¤Î¹ÚÁÇ¥Ñ¥ï¡¼¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¡×È¯Çä
Àö¾ôÀ®Ê¬¤ÎÌó4Ê¬¤Î3¤Ë¥Ð¡¼¥à¤ä¤·¤«¤éºî¤é¤ì¤ëÀö¾ôÀ®Ê¬¡ÖMES¡×¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¡£
¡ü2010Ç¯¡§¡Ö¥È¥Ã¥× NANOX¡×È¯Çä
¥é¥¤¥ª¥ó¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¹©¶È²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¹âÀö¾ôÎÏÀ®Ê¬MEE(³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¦¥á¥Á¥ë¥¨¥¹¥Æ¥ë¥¨¥È¥¥·¥ì¡¼¥È)¤ò¹âÇ»ÅÙÇÛ¹ç¤·¤¿Ä¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È°áÎÁÍÑ±ÕÂÎÀöºÞ¤ò³«È¯¡£
¡ü2012Ç¯¡§¡Ö¥È¥Ã¥× HYGIA¡×È¯Çä
¥×¥é¥¹¥¤¥ª¥ó¹³¶Ý¤È¶Ý¤Î±ÉÍÜ¤È¤Ê¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤¹³Î¤«¤ÊÀö¾ôÎÏ¤Ç¡¢Àö¤¦¤¿¤Ó¹â¤Þ¤ë¹³¶ÝÎÏ¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë2014Ç¯¤Ë¤Ï¤»¤ó¤¿¤¯Áå¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥£¥ë¥à±ø¤ì¤âÄ¾ÀÜÊ¬²ò¡¦½üµî¤¹¤ëÂ¿ÅüÊ¬²ò¹ÚÁÇ¤ò¿·ÇÛ¹ç¤·¤¿¡£
¡ü2023Ç¯¡§¡ÖNANOX one¡×È¯Çä
Èé»éÀö¾ôÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¹âµ¡Ç½³¦ÌÌ³èÀºÞ¡×¤È¡¢¡Ö¹âÀÇ½¤Ê¹ÚÁÇ¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬½èÊý¤ò¸«½Ð¤·¡¢Èé»é¤ä¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯Í³Íè¤Î±ø¤ì¤Ê¤É¡¢´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤Ë¤â¹â¤¤Àö¾ôÎÏ¤ò¼Â¸½¡£
¡ü2025Ç¯¡§¡ÖNANOX one¡×¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¿·È¯Çä
NANOX»Ë¾å½é¤Î¿·¹ÚÁÇÇÛ¹ç¤Ç¶Ý¤Îº¬´´¤Þ¤Ç°äÅÁ»Ò¥ì¥Ù¥ëÀö¾ô(¢¨6)¡£´è¸Ç±ø¤ì¤ä¡¢¥¤¥ä¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë±ø¤ì¤È¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶ÝÍ³Íè¤ÎDNA¡×¤Þ¤ÇÊ¬²òÀö¾ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨6¡§±ø¤ì¡¦¥Ë¥ª¥¤¤Î·ÁÀ®¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¶ÝÍ³ÍèDNA¤ÎÀö¾ô
¢£¡ÖNANOX one¡×¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£Ä¶¹ÚÁÇ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥¸¥§¥ëÃÂÀ¸
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¹ÚÁÇ¸¦µæ¤¬·ë¼Â¤·¡¢°áÎÁÍÑÀöºÞ¡ÖNANOX one¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¿·¹ÚÁÇ¤òÇÛ¹ç¤·¡¢²«¤Ð¤ß¡¦¥Ë¥ª¥¤¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤ë¡Ö¶ÝÍ³Íè¤ÎDNA¡×¤Þ¤ÇÅ°ÄìÀö¾ô¤¹¤ë¡ÖÄ¶¹ÚÁÇ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥¸¥§¥ë¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
½¾Íè¤ÎÀöºÞ(¢¨7)¤Ç¤Ï¡¢Íî¤È¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÝÍ³Íè¤ÎDNA¤È±ø¤ì¤¬Á¡°Ý¤Ë»ÄÎ±¤·¡¢´è¸Ç¤Ê²«¤Ð¤ß¤ä¥Ë¥ª¥¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¤·¤¤¡ÖNANOX one¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¶ÝÍ³ÍèDNA¤òÊ¬²ò¡¦Àö¾ô¤Ç¤¤ë¹ÚÁÇ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë½üµî¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¹ÚÁÇ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤¬¡¢Àö¾ô¡¦¾Ã½ÎÏ¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨7¡§¥é¥¤¥ª¥ó½¾ÍèÀöºÞ
¢£¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¹ÚÁÇ¤Î¸¦µæ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤È³Ð¸ç
¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ë¡¢¹ÚÁÇ¸¦µæ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤È³Ð¸ç¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£ÀöºÞ¤Î¿Ê²½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È¹ÚÁÇ¡É¤È¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¡È¹ÚÁÇ¸¦µæ¡É¤Î°ÕµÁ¤È¤Ï¡©
ÀöºÞ¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë³¦ÌÌ³èÀºÞ¤À¤±¤Ç¤ÏÍî¤È¤·¤¤ì¤ºÃßÀÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦±ø¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³¦ÌÌ³èÀºÞ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÀö¾ôÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¹ÚÁÇ¤Ç¤¹¡£¹ÚÁÇ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢±ÕÂÎÀöºÞÃæ¤Ç¤Î°ÂÄê²½µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀÀöºÞ¤Ë¹ÚÁÇ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÀöºÞÃæ¤Ç¹ÚÁÇ¤¬¼º³è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀöÂõ»þ¤Ë½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±ÕÂÎÀöºÞ¤ÎÃæ¤Ç¹ÚÁÇ¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬»È¤¦½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤½¤Î¸ú²Ì¤òÊÝ¤Äµ»½Ñ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¹ÚÁÇ¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î°ÂÄê²½¸¦µæ¤ËÄ¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¤Ç¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ
²«¤Ð¤ß¤äÉô²°´³¤·½¤Ï¡¢ÀöÂõ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤â·«¤êÊÖ¤·Ä©¤ó¤Ç¤¤¿²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¼¼¤Ç¹â¤¤Àö¾ô¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈé»é¤ä¶Ý¤½¤Î¤â¤Î¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ´¤¯¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤Ë¤Ï¶ÝÍ³Íè¤ÎDNA¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤³¤Î¶ÝÍ³ÍèDNA¤ò¿·¹ÚÁÇ¤ÎÎÏ¤ÇÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìÃÊ³¬Àö¾ôÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÀöºÞ¤Î¡È¹ÚÁÇ¸¦µæ¡É¤ÎÌ¤Íè
¤ªµÒÍÍ¤ÎÀöÂõ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¿·µ¬¹ÚÁÇ¤Î³èÍÑ¡¢´ûÂ¸¹ÚÁÇ¤Îµ¡Ç½ºÇÂç²½¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀö¾ô¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö°áÎà¤òÄ¹¤¯ÂçÀÚ¤ËÃå¤ë¡×¤È¤¤¤¦½¬´·¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤¬¤è¤ê°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥ªÍ³Íè¤ÎÀö¾ôÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¹ÚÁÇ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÚÁÇ¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
