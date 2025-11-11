ÆÃ¼ìº¾µ½Ä´¤Ù¤ËÌÛÈë¡¢¸ýÎ¢¹ç¤ï¤»¡¡Ë®¿Í¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Æþ´É»ÜÀß¤Ç
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆüËÜ¿Í29¿Í¤¬°¦ÃÎ¤Ê¤É6¸©·Ù¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÆüËÜ°ÜÁ÷Á°¤Ë¸½ÃÏ¤ÎÆþ´É´ØÏ¢»ÜÀß¤ÎÁêÉô²°¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÆµ¿¼ÔÆ±»Î¤¬¡¢ÆüËÜ·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÛÈë¤¹¤ë¤è¤¦¸ýÎ¢¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬11Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÎ±ÃÖ»ÜÀß¤Ç¤ÏÄÌËÅ¤òËÉ¤°¤¿¤áÊÌ¡¹¤Ë¸ûÎ±¤¹¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¡£³¤³°¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ËÜÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢29¿Í¤Ï5·î27Æü¤ËÆ±¹ñËÌÀ¾Éô¥Ý¥¤¥Ú¥È¤ÎµòÅÀ¤Ç¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¡¢·Ù»¡»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¡£¸å¤ËÆþ´É´ØÏ¢»ÜÀß¤Ë°Ü¤ê¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬ÁêÉô²°¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£8·î¤ËÆüËÜ¤Ø°ÜÁ÷¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£