¡¡£±£±Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£´£·¡¥£³£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£±£¸¡ó¡Ë¹â¤Î£²£¶£¶£¹£¶¡¥£´£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£±£¸¡¥£²£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£±£¹¡ó¡Ë¹â¤Î£¹£´£¶£±¡¥£´£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¾®Éý¤ËÂ³¿¤·¤¿¡Ê¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÌó£±¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¡Ë¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£²£±£°£²²¯£³£±£µ£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£´Ãû£±£·£°£¹²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£°Æü¤Ï£²£±£´£·²¯£¸£·£¸£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡³°Éô´Ä¶¤Î²þÁ±´üÂÔ¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆ¾å±¡¤Ï£±£°ÆüÌë¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¿·¤·¤¤¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤òÄ¶ÅÞÇÉ¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î°ìÉôµ¡´ØÊÄº¿¤¬¿ôÆüÆâ¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÊÆ·ÐºÑ¤Îº®Íð¤¬½ªÂ©¤·¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë°±Æ¶Á¤â²óÈò¤µ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÛÍÑ´ØÏ¢¤Ê¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¶âÍ»À¯ºö¤ÎÆ°¸þ¤¬¸«¶Ë¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¥×¥é¥¹¤À¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢ÌôÉÊ²·¤ÇÃæ¹ñºÇÂç¼ê¤Î¹ñÌô£È£Ä¡Ê£±£°£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£°¡ó¹â¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²Ú½áËü¾ÝÀ¸³è¡Ê£±£²£°£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó¹â¡¢¹á¹ÁÉÔÆ°»ºÂç¼ê¤Î¹±Î´ÃÏ»º¡Ê£±£°£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¹â¤È¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅÚ¤È¹á¹Á¤ÎÉÔÆ°»º´ØÏ¢¤¬¹â¤¤¡£²Ú½áËü¾ÝÀ¸³è¤ä¹±Î´ÃÏ»º¤Î¤Û¤«¡¢Î¶¸Ð½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¹£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó¡¢²Ú½áÃÖÃÏ¡Ê£±£±£°£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó¡¢¿·¹ã´ðÃÏ»ºÈ¯Å¸¡Ê£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó¡¢¶åÎ¶ÁÒÃÖ¶ÈÃÏ»ºÅê»ñ¡Ê£±£¹£¹£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥À¡¼¡Ê£Ì£é£Ä£Á£Ò¡Ë¤ä¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥é¥¤¥Ö´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£²ÓìÐ²Êµ»¡Ê£²£µ£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£±¡ó¹â¡¢Â®ÆæÜÁÏ²Êµ»¡Ê£²£´£¹£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¹â¡¢¾®ÇÏÃÒ¹Ô¡Ê¥Ý¥Ë¡¼£Á£É¡§£²£°£²£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¹â¡¢Ê¸±óÃÎ¹Ô¡Ê£¸£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¸ÄÊÌ³ôÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢¿·¶½ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾®Ë²µ¥¼Ö¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥ó¡§£¹£¸£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£·¡¥£¹¡ó¹â¤ÈÂ³¿¡£¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£±£°Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î²¿¾®Ë²¡¦Æ¡»öÄ¹¤¬ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡Ö£É£Ò£Ï£Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÎÌ»º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤¬°ú¤Â³¤ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡££²£°£²£²Ç¯£··î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¿å½à¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾Ú·ô¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£²ÚÂÙ¾Ú·ô¡Ê£¶£¸£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤ÈÅìÊý¾Ú·ô¡Ê£³£¹£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£²¡¥£°¡ó¡¢¹È¯¾Ú·ô¡Ê£±£·£·£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó¡¢Ãæ¿®¾Ú·ô¡Ê£¶£°£³£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¿Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£³£¹¡ó°Â¤Î£´£°£°£²¡¥£·£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬°Â¤¤¡£¼«Æ°¼Ö¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢°åÌô¡¢·³¼û»º¶È¡¢ÊÝ¸±¡¦¾Ú·ô¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï¹â¤¤¡£¸ø±×¡¢¶ä¹Ô¡¢¿©ÉÊ°ûÎÁ³ô¤Î°ì³Ñ¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
