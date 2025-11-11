¡ÖTWICE¡×MOMO29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½ËÊ¡ »³ÅÄ¹§Ç·¡¦ÇòßÀ°¡Íò¤é¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTWICE¡×¤ÎMOMO¡Ê29¡Ë¤¬Instagram¤Ç´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Ø¤½½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤ä¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¤ï¤«¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Ìó1550Ëü¿Í¤¤¤ëMOMO¡£Èþ¤·¤¤¤¯¤Ó¤ì¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Ø¤½½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤ä¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¤ï¤«¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9Æü¤Ï¡Ömy birthday Thank you¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ¹§Ç·¡Ê42¡Ë¤äÇòßÀ°¡Íò¡Ê32¡Ë¤é¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤â¤ê¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡×¡Ö¾Ð´é¤È¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Í¡×¡ÖÂç¹¥¤¤À¤·¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë