¡ÈÏ·Ï·²ð¸î¡É»¦¿Í 71ºÐÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò8Ç¯µá·º ÅìµþÅÔ¡¦¹ñÎ©»Ô
¡¡Ï·Ï·²ð¸î¤ÎËö¤ËÅìµþÅÔ¡¦¹ñÎ©»Ô¤Î½»Âð¤Ç102ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë71ºÐ¤Î½÷¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò8Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÊöÍÛ»ÒÈï¹ð¡Ê71¡Ë¤ÏµîÇ¯7·î¡¢Åö»þ102ºÐ¤ÎÊì¿Æ¡¦¾®Êö¥Õ¥¯¤µ¤ó¤Î¼ó¤òÉ³¤Ç¹Ê¤á¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡11Æü¤ÎÏÀ¹ð¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¾®ÊöÈï¹ð¤Î²ð¸î¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¤ò°ìÄêÄøÅÙÇ§Äê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Õ¥¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëË½¸À¤äË½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ð¸îÈè¤ì¤Ë¤è¤ë»ö°Æ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò8Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë²ð¸î¤ÇÈèÊÀ¤·¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¾×Æ°Åª¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤¬ÁêÅö¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë