Ãæ¹ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î·ëº§¼°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥º¥á¥¤¥É
µÈÎÓ¾ÊÄ¹½Õ»Ô¤Î½÷À¡¦Ç¤¹ãÍÎ¡Ê¥ì¥ó¡¦¥Û¥ó¥ä¥ó¡Ë¤µ¤ó¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë´ÁÉþ°¦¹¥¼Ô¤À¡£¤½¤Î¼ñÌ£¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¿·Ïº¿·ÉØ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥º¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë50ÁÈ°Ê¾å¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ëµ·¼°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ç¤¤µ¤ó¤Ï·ëº§´ØÏ¢¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÉ÷Â¯¡¦½¬´·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÁÉþÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Ç¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢1000Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡ÖÃæ¹ñ¼°¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ëµ±¤¤òÁý¤¹¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë