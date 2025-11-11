µ»½ÑÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¾®Êª¤¬³¤³°¥Ð¥¤¥ä¡¼¤òÌ¥Î»
¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤êÃæ¹ñ»¨²ß¤¬Ä¹Ç¯³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢µ»½ÑÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ»¨²ß¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¶¥ÁèÎÏ¤ÎÉ½¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÅìÉôÞ¶¹¾¾Ê¤Ë¤¢¤ëµÁ±¨¹ñºÝ¾¦ËÇ¾ë¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¡Ö¾®Êª¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾®Êª¤ÏÂ¿¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸ýÄ´¤òÀµ³Î¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÉáÄÌ¤ÎË¥¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò·Ð¤Æ¡¢³°´Ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤È´¶¾ðÇ§¼±µ¡Ç½¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢ÉáÄÌ¤ÎË¥¤¤¤°¤ë¤ß¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¡ÖÉÕ¤Åº¤¤¼Ô¡×¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÇ´ØÁí½ð¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯Âè1¡Á3»ÍÈ¾´ü¡Ê1¡Á9·î´ü¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î½ËÆüÍÑÉÊ¤äË¥¤¤¤°¤ë¤ß¡¢Æ°Êª¤Î·Á¤ò¤·¤¿´á¶ñ¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï500²¯¸µ¡ÊÌó1Ãû800²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁ±¨¤ÎÂè6À¤Âå¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ëËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬10·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êë¤é¤·¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦¸ä³Ú¡¢·ò¹¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿Ê¬Ìî¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÀ½ÉÊ¤¬½Ð²ó¤ê¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë