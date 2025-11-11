STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

£±£±·î£±£°ÆüÌë¡¢»¥ËÚ»ÔÆî¶è¤Ë¤¢¤ëÃÄÃÏ¤Î°ì¼¼¤Çµ¯¤­¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤ÏÃËÀ­¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·úÊª¤ÎÁë¤«¤é¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±ê¤¬Ê®¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔÆî¶è¿¿¶ðÆâÇðµÖ£¶ÃúÌÜ¤ÎÇðµÖÃÄÃÏ¤Ç¤¹¡£

£±£°Æü¸á¸å£±£±»þÈ¾¤´¤í¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¡Ö¸þ¤«¤¤¤Î·úÊª¤«¤é²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²³¬°ì¼¼¤Î¾²£µ£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Ç³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

²Ð¤Ï¤ª¤è¤½£²»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢Éô²°¤«¤é¤Ï¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à£µ£°Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Ï¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£