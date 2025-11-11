¡ÚÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡ÛÈ¯¸À¤Î¡Öº¬µò¡×¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¡Èµõµ¶¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡Éµ¿¤¤¡¡·Ù»¡¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤é¤È¤Î¡È¸ýÎ¢¹ç¤ï¤»¡É¤Î¤ª¤½¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤·ÂáÊá¤«
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈ¯¸À¤Î¡Öº¬µò¡×¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤òµõµ¶¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡£±£±·î£¹Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£¸¡Ë¡£µîÇ¯£±£²·î¡¢¼«¿È¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿Áªµó¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿Ê¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£Ç¯£±·î¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¤â¡ÖÃÝÆâ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ï¡¢¤É¤¦¤âÌÀÆüÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Èµõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢È¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¡£Ì¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤ÎÀ®Î©¤Ë¤ÏÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬ÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ë¿¿¼ÂÁêÅöÀ¡¢¤Ä¤Þ¤êÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¡Ö¼è¤êÄ´¤Ù¤äÂáÊá¾ðÊó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¼«¿È¤¬¿¿¼Â¤È¿®¤¸¤¿ÁêÅö¤ÊÍýÍ³¤äº¬µò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡¤¬Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¡Ö¾ðÊó¸»¡×¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ê¤É¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬¾ðÊó¤½¤Î¤â¤Î¤òµõµ¶¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤é¤È¸ýÎ¢¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£