¤Ï¤Ê¤ï¡õÈ¹ÃÒ»ÒÉ×ºÊ¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¼õ¾Þ¡¡Éû¾Þ¤Î¥×¥ì¥â¥ë¤ò¤¬¤Ö°û¤ß¡ÖÇþ¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ï¤Ê¤ï¡Ê49¡Ë¡¢È¹ÃÒ»Ò¡Ê49¡ËÉ×ºÊ¤¬¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¤Î·ÝÇ½ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ã¥Ä¥¢¥Ä¡ª¥¥¹¤Ç¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤ï¡õÈ¹ÃÒ»ÒÉ×ºÊ
¡¡2¿Í¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢º´²ì¸©¤ÈÅìµþÅÔ¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò·Ð¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¡Ö½ÀÆ»3·»Äï¡×¤ò°é¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Áª¹ÍÍýÍ³¤Ï¡Öº£Ç¯·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ÛÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤Îºî»ìºî¶Ê¡Ø¤ªµÁÉã¤µ¤ó¡Ù¤Ë¡¢¡Ø¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤À¤±¤òÌ´¸«¤ëÈþ¤·¤¤½÷À¡Ù¤È²Î¤ï¤ì¤¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÉ×ÉØ°¦¤ò¸²¾´¤·¡¢·ëº§25¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Þ¾õ¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È2¿Í¤Ï¾È¤ì¾Ð¤¤¡£Éû¾Þ¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥ë¥Ä¡×¤Ê¤É¥Ó¡¼¥ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÃÒ»Ò¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¤ª½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÃí¤®¹ç¤Ã¤Æ´¥ÇÕ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°¦¤¬¤¢¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Ï¡Ö´¥ÇÕ¡×¤È¥°¥é¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÈÕ¼à¤ò¤·¤Þ¤¹¤±¤É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥ë¥Ä¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤Ï¤Ê¤ï¤¬ÏÃ¤¹·ä¤Ë¤âÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¥°¥Ó¥°¥Ó¡£¡ÖÇþ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È°û¤ó¤Ù¤¨¤é¤·¤¤´¶ÁÛ¤òÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÉôÌç¤ÏNTT¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎëÌÚÀµÈÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢µª»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ã¥Ä¥¢¥Ä¡ª¥¥¹¤Ç¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤ï¡õÈ¹ÃÒ»ÒÉ×ºÊ
¡¡2¿Í¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢º´²ì¸©¤ÈÅìµþÅÔ¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò·Ð¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¡Ö½ÀÆ»3·»Äï¡×¤ò°é¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Áª¹ÍÍýÍ³¤Ï¡Öº£Ç¯·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ÛÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤Îºî»ìºî¶Ê¡Ø¤ªµÁÉã¤µ¤ó¡Ù¤Ë¡¢¡Ø¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤À¤±¤òÌ´¸«¤ëÈþ¤·¤¤½÷À¡Ù¤È²Î¤ï¤ì¤¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÉ×ÉØ°¦¤ò¸²¾´¤·¡¢·ëº§25¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ¡Ø¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡Ù¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÉôÌç¤ÏNTT¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎëÌÚÀµÈÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢µª»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£