¥¹¥Ýー¥Ä£Æ¡¢º£´üºÇ½ª¤ò10¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¾å¾è¤»¡¢ÇÛÅö¤â2±ßÁý³Û
¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥£ー¥ë¥É <7080> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬11·î11ÆüÂç°ú¤±¸å(17:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(1-9·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.4¡óÁý¤Î4²¯5700Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î7²¯1500Ëü±ß¢ª7²¯8700Ëü±ß(Á°´ü¤Ï5²¯9500Ëü±ß)¤Ë10.1¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬20.2¡óÁý¢ª32.3¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î2´ü¤Ö¤ê¤Î²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2²¯3800Ëü±ß¢ª3²¯1000Ëü±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2²¯3200Ëü±ß)¤Ë30.3¡óÁý³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬2.6¡óÁý¢ª33.6¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î19±ß¢ª21±ß(Á°´ü¤Ï16±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë7-9·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï2000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5100Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î10.5¡ó¢ª-3.7¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡2025Ç¯12·î´üÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¼µ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤êÁ°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Â´¼Ô¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤Ï1,954É´Ëü±ß(Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ1,871É´Ëü±ß)¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì·¿¡¦Ãæ¾®µ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë´ë¶È¤Î½ÐÅ¸¥Ëー¥º¤¬°ú¤Â³¤¶¯¤¯¡¢ÆÃ¤Ë2027Ç¯Â´¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼õÃí¿ÊÄ½¤¬2026Ç¯Â´¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ°Ç¯Æ±´ü¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾åÊý½¤Àµ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Â´¼Ô¸þ¤±¿Íºâ¾Ò²ð¤ÎÇä¾å¹â¤Ï1,188É´Ëü±ß(Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ1,236É´Ëü±ß)¡¢´ûÂ´¼Ô¸þ¤±¿Íºâ¾Ò²ð»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤Ï1,093É´Ëü±ß(Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ1,116É´Ëü±ß)¤Ø¤È¡¢»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á°²óÍ½ÁÛ¤«¤é¾®Éý¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥É¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿·µ¬Ï¢·ë¤ËÈ¼¤¤¡¢Âè£´»ÍÈ¾´ü¤ËÇä¾å¹â¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¼Ò¤Î¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ôÈñÍÑ¤Ê¤É¤ò´Õ¤ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¦·Ð¾ïÍø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°²óÍ½ÁÛ¤Î¿ôÃÍ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²Â¥¿ÊÀÇÀ©¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤êÀÇ³Û¹µ½ü¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤ÈµÚ¤Ó·«±äÀÇ¶â»ñ»º¤Î·×¾å¤Ë¤è¤ê¡¢¾åÊý½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÎÇäÈñµÚ¤Ó°ìÈÌ´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢3,235É´Ëü±ß(Á°²óÈ¯É½Í½ÁÛ3,097É´Ëü±ß)¤Ø½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çä¾å¸¶²Á¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥É¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÊªÈÎ»ö¶È¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Ë¤è¤êÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¿Í·ïÈñ¤Ï¡¢¿·Â´¡¦ÃæÅÓ¼Ò°÷¤ÎºÎÍÑ¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤à¤¬³µ¤ÍÁÛÄêÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÃÏÂå¡¦²ÈÄÂ¤Ï¡¢Á°Ç¯¼Â»Ü¤·¤¿´ûÂ¸¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÁý¾²¡¦°ÜÅ¾¤ò´Þ¤á¡¢ÁÛÄêÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¹¹ðÀëÅÁÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹¹ð¸úÎ¨¤ò¸«¶Ë¤á¤Ä¤ÄÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤â³µ¤ÍÁÛÄêÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈÎÇäÈñµÚ¤Ó°ìÈÌ´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢M&A¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤è¤ê½ôÈñÍÑ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°Ê¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢2025Ç¯12·î´üÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤Ï4,780É´Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï1,100É´Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï1,100É´Ëü±ß¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤Ï787É´Ëü±ß¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏÀ®Ä¹²áÄø¤Ë¤¢¤ê¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë³ô¼ç¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¾å¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛÅö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÂÄêÅª¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÛÅöÀ¸þ20% ¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤ÊÇÛÅö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12 ·î´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾åµ¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢£±³ôÅö¤¿¤ê21±ß¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¾åµÍ½ÁÛ¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁ¸øÉ½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö¼Ò¤¬Æþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓÅù¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
