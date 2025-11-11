·Ú°æÂôÄ®¡¢Ì±Çñµ¬À©¤ò¸©¤ËÍ×Ë¾¡¡Áê¼¡¤°Áû²»¤äÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç
¡¡Ì±Çñ»ÜÀß¤Ç¤ÎÁû²»¤äÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Î¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤ÎÅÚ²°»°ÀéÉ×Ä®Ä¹¤Ï11Æü¡¢¸©Ä£¤Ë´Ø¾º°ìÏºÉûÃÎ»ö¤òË¬¤Í¡¢µ¬À©¤ä´Æ»ë¤Î¶¯²½¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£Ä®¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¡¢ÊÌÁñ¤Ê¤É¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÃÏ°è¤ÇÌ±Çñ±Ä¶È¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÌ²ñ¤ÏËÁÆ¬¤ò½ü¤Èó¸ø³«¡£ÅÚ²°»á¤ÏÍ×Ë¾¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÀè¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤¿Ê¿²º¤Ê´Ä¶¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Âç¤´¤È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËËÉ¤®¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¸©Â¦¤ÏÂÐ±þºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì±Çñ»ö¶È¤Ï¼ç¤ËÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ê¤É¤Ø¤ÎÆÏ¤±½ÐÀ©¡£´ØÏ¢Ë¡¤Ï¡¢¾òÎã¤ÇÇ¯´Ö¤Î±Ä¶ÈÆü¿ô¤òÀ©¸Â¤Ç¤¤ë¤Èµ¬Äê¤¹¤ë¤¬¡¢¹ñ¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢±Ä¶ÈÆü¿ô¤ò¥¼¥í¤È¤¹¤ëÄÌÇ¯¤Ç¤ÎÀ©¸Â¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£