¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤ä¡Ö½Ï¤·¤¹¤®¡×¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤ëÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢£¶¼ï¤Î¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ë¡ÄÉÙ»³¤Î²ñ¼Ò¡ÖÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ·ò¹¯Áý¿Ê¡×
¡¡Ì£¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¸þ¤±Êä½õ¿©ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¡Ö£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Ó£Ô£Á£Ò¡×¡ÊÉÙ»³»ÔºùÄ®¡Ë¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼³«È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£¶¼ï¤Î¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢º£¸å¤â¥¹¥¤¥«Ì£¤Ê¤É¤Î¿·ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¼ÒÄ¹¤ÎÃæÂ¼ÀÅ²Ã¤µ¤ó¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡Ö¸©»ºÌîºÚ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¸©Ì±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¡Ê¿¼°æÍÛ¹á¡Ë
¡¡ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï£²£°£²£±Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°û¿©»ö¶È¼Ô¤äÇÀ²È¤¬ÉÔ¶·¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì¤ÍøÍÑ¿©ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä´Íý¥¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¹¤ë»ö¶È·×²è¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¿©ºà¤Ç¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÙ»³»Ô¤ÎÇÀ²È»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿¿©ºà¤¬µ¬³Ê³°¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¡¢¼ý±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤ÇÀ²È¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¹¤¤ÈÎÏ©¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Ó£Ô£Á£Ò¡×¤¬»ö¶È·Ñ¾µ¤·¡¢£²£´Ç¯£¶·î¤«¤é¡¢¸©»º¤ÎÌ¤ÍøÍÑÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîºÚ¤ÏÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤Ë·ê¤¬³«¤¯¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°¤µ¤¬ÍýÍ³¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£½Ï¤·¤¹¤®¤¿¥È¥Þ¥È¤ä¥ê¥ó¥´¤Ê¤É¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Ï¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤ÎÊý¤¬¤à¤·¤í¤ª¤¤¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¥³¥Þ¥Ä¥Ê¤ò²·¤¹ÉÙ»³»Ôµ×¶¿¤ÎÇÀ²È³ÆÀî¡Ê¤ª¤Î¤¬¤ï¡ËË¾Ï¤µ¤ó¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¤ÇÄÌÇ¯ºÏÇÝ¤·¡¢Ç¯´ÖÌó£²£°¥È¥ó¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤¬¡¢Ìó£±£°¡ó¤Ï½Ð²Ù¤ÎÃÊ³¬¤Ç³°ÍÕ¤¬½ý¤ß¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤áÇÑ´þ¤¹¤ë¡£¤´¤ß¤È¤·¤Æ½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¡Ø¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¿§¤âÉ÷Ì£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°û¤ß¤ä¤¹¤¯²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥Þ¥Ä¥Ê¤ò¿©¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥³¥Þ¥Ä¥ÊÌ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Á¤ä¥ê¥ó¥´Ì£¤Ê¤É£¶¼ïÎà¤Î¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥¤¥«¤ä¥¥å¥¦¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤âÈÎÇä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥¤¥«¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ë¤Ï¡¢½ý¤¬¤¢¤ë¤¬ÅüÅÙ£±£³ÅÙ°Ê¾å¤Î¥¹¥¤¥«¤ò³èÍÑ¡£Æ±¤¸¥¦¥ê²Ê¤Î¥¥å¥¦¥ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢´Å¤ß¤ËÅý°ì´¶¤ò½Ð¤½¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï£±¤«·îÌó£µ£°£°ËÜ¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÏÆ±Ìó£±Ëü¡Á£²ËüËÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÙ»³¤ÎÇÀ²È¤Î¿©ºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£Ì£¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¿©ºà¤ò¥¹¥à¡¼¥¸¤Ë¤·¤ÆÇÀ²È¤ä¸©Æâ´ë¶È¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤ÏÃÏ¾ì¤â¤ó²°ÁíËÜÅ¹¡ÊÉÙ»³»ÔÁí¶ÊÎØ¡Ë¤ä¥Õ¥¡¥Ü¡¼¥ì¡ÊÉÙ»³»ÔÉØÃæÄ®²¼·¥ÅÄ¡Ë¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£