¡¡¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬¡¢ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦ÇìºùË²¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ò¼óÅê¤²¤Ç¾¡¤Á¡¢£³Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£²áµî£³ÀïÁ´¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Çº¸¤«¤é¶¯Îõ¤ËÅê¤²¤¿¡£¡ÖÆ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢·³ÇÛÄÌ¤ê¤Ë¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÆü¤ÏÅìÁ°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¡¢£²ÆüÌÜ¤ÏÀ¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½éÆü¤Ë²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÇìºùË²¤È¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆñÅ¨¤À¤Ã¤¿¤¬ÇòÀ±¤ò£³¤Ä½Å¤Í¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡Ö»°Ìò¤ÇÄ¾¶á£³¾ì½ê¤Ç£³£³¾¡¡×¡£Àè¾ì½ê¤Ï¾®·ë¤Ç£±£±¾¡¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤âÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¤Ç£±£±¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¾ì½ê¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¾¡¤ÁÀ±¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Âç´Ø¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë³ê¤ê½Ð¤·¤À¡£