£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡¦¸þ°æ¹¯Æó¡¢¡È¸þ°æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤¬½Ð±éºî¤ò´Ñ¾Þ¡ÖÂ©»Ò¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤È¡¢£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡¦¸þ°æ¹¯Æó¤¬£±£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤Î¹çºî±Ç²è¡Ö¡Ê£Ì£Ï£Ö£Å¡¡£Ó£Ï£Î£Ç¡Ë¡×¡Ê¥Á¥ã¥ó¥×¡¦¥¦¥£¡¼¥é¥Á¥Ã¥È¡¦¥È¥ó¥¸¥é¡¼´ÆÆÄ¡ËÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼½Ð¿È¤Î¿¹ºê¤È¡¢¥¿¥¤¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¸þ°æ¤Î½é¶¦±éºî¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÃËÀ£²¿Í¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¥Ô¥å¥¢¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¸þ°æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó·ó¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£°õ¾Ý¿¼¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¿¹ºê¤È¡Ë¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¸å¤Î¡¢¡Ê¿¹ºê¤Î¡Ë¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¡£¼þ¤ê¤«¤é¤â¡¢¥¦¥£¥ó·¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¡©¤Ã¤ÆÈ¿¶Á¤ò¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¹¤¯¡×¤È¹ðÇò¡£¿¹ºê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤ÎÊì¤Ï¡¢ËÜºî¤ò¥ê¥Ô¡¼¥È´Ñ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¦¤Á¤Î¥ª¥«¥ó¤Ï£¸²ó¤«£¹²ó¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤È¡¢¥ª¥È¥ó¤È¤ª·»¡ÊÉã¤È·»¡Ë¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ñ¥Ñ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢Â©»Ò¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤â¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡È¸þ°æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Îå«¤Î¿¼¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¸ß¤¤¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£¸þ°æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤á¤ÊÏÃ¡¢¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¡¢¼Çµï¤Ø¤Î°¦¤¬¥×¥í¡£ËÍ¤â²ÁÃÍ´ÑÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¤È¸ì¤ì¤Ð¡¢¿¹ºê¤Ï¡Ö¤³¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¸þ°æ¡Ë¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡Ê¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¤Ï¡Ë´ÆÆÄ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¸À¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÃË¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£