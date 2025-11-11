¥ª¥ê¥¸¥ó¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤¬ÀÖ»úÅ¾Íî¤ÇÃåÃÏ¡¦7-9·î´ü¤ÏÀÖ»ú³ÈÂç
¡¡¥ª¥ê¥¸¥ó <6513> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬11·î11ÆüÂç°ú¤±¸å(17:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(4-9·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï5²¯2300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2²¯0700Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï5²¯7700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï100Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë7-9·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2²¯4700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î0.7¡ó¢ª-5.0¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
