¡¡11·î11Æü¤ÎPTS¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê17:00～06:00¡Ë17»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï312ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï142ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï142ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï79ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬37ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï31ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï280±ß¹â¤ÈÂçÉý¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î11Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <3858>¡¡¥æ¥Ó£Á£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡503¡¡¡¡ +80¡Ê +18.9%¡Ë
2°Ì <6862>¡¡¥ß¥Ê¥È£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡ 1001¡¡¡¡+150¡Ê +17.6%¡Ë
3°Ì <6289>¡¡µ»¸¦À½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1946¡¡¡¡+290¡Ê +17.5%¡Ë
4°Ì <9213>¡¡¥»¥¤¥Õ¥¡ー¥È¡¡¡¡¡¡ 1000¡¡¡¡+140¡Ê +16.3%¡Ë
5°Ì <4259>¡¡¥¨¥¯¥µ£×£é£ú¡¡¡¡¡¡734.5¡¡ +91.5¡Ê +14.2%¡Ë
6°Ì <9776>¡¡»¥Î×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1965.1¡¡+232.1¡Ê +13.4%¡Ë
7°Ì <3719>¡¡£Á£É¥¹¥Èー¥à¡¡¡¡¡¡¡¡424¡¡¡¡ +45¡Ê +11.9%¡Ë
8°Ì <166A>¡¡¥¿¥¹¥£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡743¡¡¡¡ +69¡Ê +10.2%¡Ë
9°Ì <7806>¡¡£Í£Ô£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4041¡¡¡¡+371¡Ê +10.1%¡Ë
10°Ì <1963>¡¡Æü´ø£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1770¡¡+150.0¡Ê¡¡+9.3%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <5843>¡¡¥¤¥ó¥·¥å¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡ 2100¡¡¡¡-495¡Ê -19.1%¡Ë
2°Ì <7115>¡¡£Á¥Ñー¥Á¥§¥¹¡¡¡¡¡¡ 2105¡¡¡¡-400¡Ê -16.0%¡Ë
3°Ì <338A>¡¡¥¼¥ó¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 5700¡¡¡¡-950¡Ê -14.3%¡Ë
4°Ì <7505>¡¡ÉÞ·¬ÅÅÄÌ¡¡¡¡¡¡¡¡ 1628.1¡¡-232.9¡Ê -12.5%¡Ë
5°Ì <6820>¡¡¥¢¥¤¥³¥à¡¡¡¡¡¡¡¡ 2850.2¡¡-369.8¡Ê -11.5%¡Ë
6°Ì <4316>¡¡¥Óー¥Þ¥Ã¥×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡874¡¡¡¡-104¡Ê -10.6%¡Ë
7°Ì <4974>¡¡¥¿¥«¥é¥Ð¥¤¥ª¡¡¡¡¡¡¡¡811¡¡¡¡ -94¡Ê -10.4%¡Ë
8°Ì <5253>¡¡¥«¥Ðー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1726¡¡¡¡-181¡Ê¡¡-9.5%¡Ë
9°Ì <3436>¡¡£Ó£Õ£Í£Ã£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡ 1340¡¡-133.0¡Ê¡¡-9.0%¡Ë
10°Ì <4112>¡¡ÊÝÅÚÃ«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1600¡¡¡¡-157¡Ê¡¡-8.9%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <1963>¡¡Æü´ø£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1770¡¡+150.0¡Ê¡¡+9.3%¡Ë
2°Ì <5706>¡¡»°°æ¶âÂ°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16900¡¡ +1365¡Ê¡¡+8.8%¡Ë
3°Ì <9984>¡¡£Ó£Â£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡24150.5 +1455.5¡Ê¡¡+6.4%¡Ë
4°Ì <8308>¡¡¤ê¤½¤Ê£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡ 1566¡¡ +40.5¡Ê¡¡+2.7%¡Ë
5°Ì <5019>¡¡½Ð¸÷¶½»º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1124¡¡ +25.5¡Ê¡¡+2.3%¡Ë
6°Ì <8252>¡¡´Ý°æ£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3070¡¡ +65.0¡Ê¡¡+2.2%¡Ë
7°Ì <5803>¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡19631.5¡¡+346.5¡Ê¡¡+1.8%¡Ë
8°Ì <9005>¡¡ÅìµÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1781¡¡ +31.0¡Ê¡¡+1.8%¡Ë
9°Ì <4755>¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¡¡¡¡¡ 1062¡¡ +14.0¡Ê¡¡+1.3%¡Ë
10°Ì <6857>¡¡¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡20130¡¡¡¡+255¡Ê¡¡+1.3%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <3436>¡¡£Ó£Õ£Í£Ã£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡ 1340¡¡-133.0¡Ê¡¡-9.0%¡Ë
2°Ì <6971>¡¡µþ¥»¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1929.6¡¡ -93.4¡Ê¡¡-4.6%¡Ë
3°Ì <3659>¡¡¥Í¥¯¥½¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3300¡¡-116.0¡Ê¡¡-3.4%¡Ë
4°Ì <1812>¡¡¼¯Åç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5504¡¡¡¡-160¡Ê¡¡-2.8%¡Ë
5°Ì <2871>¡¡¥Ë¥Á¥ì¥¤¡¡¡¡¡¡¡¡ 1813.3¡¡ -21.7¡Ê¡¡-1.2%¡Ë
6°Ì <5711>¡¡»°É©¥Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2940¡¡ -33.5¡Ê¡¡-1.1%¡Ë
7°Ì <7832>¡¡¥Ð¥ó¥Ê¥à£È£Ä¡¡¡¡ 4488.8¡¡ -31.2¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
8°Ì <5233>¡¡ÂÀÊ¿ÍÎ¥»¥á¡¡¡¡¡¡¡¡ 3770¡¡¡¡ -19¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
9°Ì <4661>¡¡£Ï£Ì£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3057¡¡ -14.0¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
10°Ì <6701>¡¡£Î£Å£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5710¡¡¡¡ -22¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
