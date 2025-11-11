¡Ú½é¸øÈ½¡ÛµÔÂÔ¡¦ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Ç²áµî¤ËÌµºáÈ½·è¤â¡¡Êì¿Æ¡Ö¸Î°Õ¤ËË½¹Ô¤Ê¤É¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×À¸¸å11¤«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î½ý³²Ã×»à¡¡Ê¡²¬
7Ç¯Á°¡¢Ê¡²¬¸©ÀîºêÄ®¤ÇÀ¸¸å11¤«·î¤ÎÄ¹½÷¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤ÎºÛÈ½¤Ç¤¹¡£11Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡Ö»ä¤Ï¸Î°Õ¤ËË½¹Ô¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©»åÅÄÄ®¤ÎÌµ¿¦¡¢¾¾ËÜ°¡Î¤º»Èï¹ð¡¢29ºÐ¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¾ËÜÈï¹ð¤Ï2018Ç¯7·î¡¢Ê¡²¬¸©ÀîºêÄ®¤ÎÅö»þ¤Î¼«Âð¤ÇÀ¸¸å11¤«·î¤ÎÄ¹½÷¡¢¾ÐÇµ¡Ê¤¨¤Î¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬Éô¤Ë¶¯¤¤¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢3Æü¸å¡¢µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤«¤é7Ç¯Í¾¤ê¤¬¤¿¤Á¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢¾¾ËÜÈï¹ð¤Ï¡Ö»ä¤Ï¸Î°Õ¤Ë¾ÐÇµ¤Á¤ã¤ó¤ËË½¹Ô¤Ê¤É¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¡¢Ìµºá¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÐÇµ¤Á¤ã¤ó¤Î»àË´¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤êÎ©¤Á¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾ÐÇµ¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¤éÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈï¹ð¤ÎË½¹Ô°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¾¾ËÜÈï¹ð¤Ï»ýÉÂ¤Î¤Æ¤ó¤«¤ó¤ÎÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¡¢Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¾ÐÇµ¤Á¤ã¤ó¤òÍî¤È¤·¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°ì½ï¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿»ö¸Î¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤Ïº£¸å¡¢°å»Õ¤Ø¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢È½·è¤ÏÍèÇ¯3·î¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÔÂÔ¤Ë¤è¤ëÆ¬Éô³°½ý¡áAHT¤ä¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò·ã¤·¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤³¤È¤ÇÇ¾¤¬Â»½ý¤¹¤ë¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌµºáÈ½·è¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñÆüÊÛÏ¢·º»öÊÛ¸î¥»¥ó¥¿ー¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2014Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¡¢AHT¤äÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë½ý³²¤ä½ý³²Ã×»à»ö·ï¤Ç¡¢1¿³¤ä2¿³¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿ÌµºáÈ½·è¤ÏÁ´¹ñ¤Ç23·ï¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµºáÈ½·è¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖË½¹Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢½ý³²¤¬µÔÂÔ¤äÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤«¤é¾¾ËÜÈï¹ð¤ÎÂáÊá¤Þ¤Ç3Ç¯È¾¡¢½é¸øÈ½¤Þ¤Ç7Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´ü²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏµÔÂÔ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£