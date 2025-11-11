¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥¢¥êー¥Ê¡×¤Î1¤Ä¤ËÁª½Ð¡¡¥æ¥Í¥¹¥³¤Î¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¾Þ
¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî
¡¡2025Ç¯2·î¤Ë³«´Û¤·¤¿¹áÀî¸©Î©¥¢¥êー¥Ê¡Ö¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¡×¤¬¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤Î·úÃÛ¾Þ¡¦¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¾Þ¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥¢¥êー¥Ê¡×¤Î1¤Ä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¿ÍäÃ«·½»°Ïº ¶µ°éÄ¹¡Ë
¡Ö¹ñÏ¢¤Îµ¡´Ø¤«¤éÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¤Ï¡¢³¹¤È³¤¤ò¤Ä¤Ê¤°³«ÊüÅª¤ÊÀß·×¤ä¡¢Åç¡¹¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò»×¤ï¤»¤ëÂ¤·Á¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¾Þ¡×¤Ï2015Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢¥«¥Æ¥´¥êー¤´¤È¤ËÀ¤³¦¤ÎÍ¥¤ì¤¿·úÃÛÊª¤Ê¤É¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤«¤é¤Û¤«¤Ë5¤Ä¤Î»ÜÀß¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡12·î¤ËºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ê¤É¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¹ñÆâ½é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇÆÊÌÚ¸©¤ÎÆü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÈþ½Ñ´Û¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¹Åç¤Î²¼À¥Èþ½Ñ´Û¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£