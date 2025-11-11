Perfume¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¡×¤¬·ëº§È¯É½¤Ç¡Ö10Âå¤Î»ä¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡¡½é¡¹¤·¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬10Âå¤À¤Ã¤¿¡Ö20Ç¯Á°¤ÎPerfume¡×¤ÎÏ©¾å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡9·î21Æü¡¢Perfume¤¬Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö³èÆ°µÙ»ß¡á¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£²ó¤Î·ëº§È¯É½¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤Î´¶ÁÛ¤Ç¥Í¥Ã¥È¾å¤ÏËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¤¬°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÃËÀ¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ë¥á¥¤¥Ä⁉¡Ä3¿Í¤È¤â¤Þ¤ÀÍÄ¤¤´éÎ©¤Á¤ÎPerfume¡È¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°Ìë¡É¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«¡õ¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡À¾ÏÆ¤Ï11·î11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ô»ä¤Î¤³¤È¡¢Perfume¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ô¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£10Âå¤Î»ä¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ª¡Õ¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡À¾ÏÆ¤Ï1989Ç¯2·î¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß¤Ï36ºÐ¡£¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¹Åç¡ÊASH¡Ë¤Ë1´üÀ¸¤È¤·¤ÆÈà½÷¤¬Æþ³Ø¤·¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯½Õ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢11ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò´ñ±ï¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢½µ´©¿·Ä¬¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎPerfume¤ò¡È¼èºà¡É¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£2005Ç¯7·î¤Î¤³¤È¤Ç¡¢À¾ÏÆ¤Ï16ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿½µ´©¿·Ä¬¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î·¼È¯»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢º£¤â¡ØÂÇ¤Á¿åÂçºîÀï¡Ù¤¬¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ê¤É¤Î¸å±ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅö»þ¡¢¥á¥¤¥É¤äÖà½÷¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À½÷À¤¬½©ÍÕ¸¶¤ÇÂÇ¤Á¿å¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ÉµÊÃã¤Î¥Ö¡¼¥à¤â¤¢¤ê¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¡¢2¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤Ë¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¡ØÂÇ¤Á¿åÂçºîÀï¡ª2005¡Ù¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ø¥¢¥¥Ï¥Ð¥é¥Ö¡Ù¤òPerfume¤Î3¿Í¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
º£¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦°áÁõ
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏPerfume¤ÎÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À½µ´©¿·Ä¬¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤·¤í¡¢°ìÉô¤Î¼ª¤ÎÁá¤¤¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ï¡¢Perfume¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÉþÁõ¤âT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¤¤¤¦¡Ø¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¡¢¼þ°Ï¤ÎÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬´Ø¿´¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤âº£¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é½©ÍÕ¸¶Ãæ¤¬ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë
¡¡¤³¤Îº¢¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î·ëº§¤òÀ¾ÏÆ¤ÏÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢X¤Ç¤Ï¡Ô´ò¤·¤¹¤®¤ÆÎÞ½Ð¤Á¤ã¤¦¡£¤ª¹¬¤»¤Ë¡Õ¡¢¡Ô¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥óÁÛ¤¤¤Ç´ò¤·¤¤¡Õ¨¡¨¡¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£