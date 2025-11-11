»Ô¾ì¤Ç¤Î£±£²·î±ÑÃæ¶äÍø²¼¤²³ÎÎ¨¤¬¾å¾º¡¢¼å¤¤¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¤Æ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï£±£²·î¤Î±ÑÃæ¶äÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°ìÏ¢¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤¬¼å´Þ¤ó¤À¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡£È¯É½Á°¤ÎÍø²¼¤²³ÎÎ¨¤Ï£¶£°¡óÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï£¸£±¡ó¤Ø¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î±Ñ£Í£Ð£Ã¤Ç¤Ï£µÂÐ£´¤Î¶Ïº¹¤ÇÍø²¼¤²¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£±£²·î¤Ï¥Ù¥¤¥êーÁíºÛ¤Î·èÃÇ¤¬¥«¥®¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£Àè¤Û¤É¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¤¿±Ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤¬£°¡¥£¹¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3130¡¡GBP/JPY¡¡202.49¡¡EUR/GBP¡¡0.8805
