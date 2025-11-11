¥¿¥¯¥é¥Þ¥«¥óº½Çù¤ËÉÄÌÚ50ËüËÜ¤ò¿¢ÎÓ¡ÖÎÐ¤Î²óÏ¡×ÃÛ¤¯¡¡Ãæ¹ñ¡¦¿·áÅ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á11·î11Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥Ð¥¤¥ó¥´¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£½£³îËö¡Ê¥Á¥ã¥ë¥Á¥ã¥ó¡Ë¸©¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢½©¤Î¿¢¼ùºî¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤¿¡£ÉÄÌÚ50ËüËÜ¤ò½ç¼¡¿¢¤¨¡¢º½Çù¤Î¿¯¿©¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¡£
¡¡¥¿¥¯¥é¥Þ¥«¥óº½Çù¤ÎÆîÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆ±¸©¤Ï¡¢»°Êý¤òº½Çù¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º½Çù¤Î¿¯¿©¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢1998Ç¯¤«¤éº½Çù²½ËÉ»ß»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ö¼¤¿Ã¡Ê¥Á¥§¥ë¥Á¥§¥ó¡ËÀîÅì´ß¤Îº½Çù¤ËÆîËÌ23¥¥í¡¢ÅìÀ¾1¡Á7¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ÖÎÐ¤Î²óÏ¡×¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¡Êµ¼Ô/½ÉÅÁµÁ¡Ë