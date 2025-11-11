¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¥É¥é2¡¦¿¹ÍÛ¼ù¤¬²¾·ÀÌó¡Ö»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÅê¼ê¤Ë¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Âçºå¶Í°þ¡¦¿¹ÍÛ¼ùÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬11Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£·ÀÌó¶â¤Ï6500Ëü±ß¤ÇÇ¯Êð¤Ï700Ëü±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¿äÄê¡Ë¡£
¡¡¡Ö¤è¤êÀÕÇ¤¤È¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡1°Ì¤ÎÆ£Àî¡Ê±ä²¬³Ø±à¡Ë¡¢3°Ì¤Îº´Æ£¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¤â¹â¹»À¸Åê¼ê¡£¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È»É·ãºàÎÁ¤Ë¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡À¾Ã«´ÆÆÄÆ±ÀÊ¤Î²¼¡¢¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¿¹Í§ºÈ¡¢ÃÓÅÄÎÍ¿¿¤ËÅÅÏÃ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ä¤¾¡£¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£Ã´Åö¤Î²¼»³¥¹¥«¥¦¥È¤ËËÒÅÄÊÔÀ®ÉôÉûÉôÄ¹¡¢»³¸ý¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×Ä¹¤«¤é¤Î·ãÎå¤â¼õ¤±¤¿ºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ¤Ï¡¢É½¾ð¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£