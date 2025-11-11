¡Ö¤â¤¦¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¯¤ê¡×¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤Î¹ðÃÎ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¸µÃ¶Æá¤¬¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¡×¡Ö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¤è¤í¤·¤¯¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ê37¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¹ðÃÎ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÌÚ¤Ï¡ÖAmazon prime¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó2025¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤ë·Ý¿Í¤µ¤óÃ£¡Ä¤Û¤ó¤Ã¤È¤ËÂº·É¡£¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤â¤¦¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö11·î21Æü20»þÇÛ¿®³«»Ï¡£·Ý¿Í¤µ¤óÃ£¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¤¼¤Ò¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¸µKAT¡½TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¡¢SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¡£¡Ö¸µÃ¶Æá¤¬¸µ¡¹¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄï¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¸µÃ¶Æá¤¬¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¾åÅÄ¤¯¤ó¡×¡ÖÀÖÀ¾¤¯¤ó¤¬¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¤¨¡ª¤¨¡ª¡ª¥á¥¤¥µ¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡ª¡ª¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¤è¤í¤·¤¯¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥«¥ª¥¹¡ª¾Ð¡×¡ÖMr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤Èµ®Çµ²Ö¤Î¥«¡¼¥É¶¯¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö½Ð±é¼Ô¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹ë²Ú¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹õÌÚ¤Ï2012Ç¯2·î¤Ë¸µKAT¡½TUN¤ÎÀÖÀ¾¿Î¤È·ëº§¡£9·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡¢17Ç¯6·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£23Ç¯4·îËö¤Ë¤Ï19Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¤ÏÀÖÀ¾¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£