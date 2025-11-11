»ÔÈÎÌô2À®Ê¬¡¢ÈÎÇäµ¬À©¤Ø¡¡²á¾êÀÝ¼èÂÐºö¡¢¸üÏ«¾Ê
¡¡¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¡Ê»ÔÈÎÌô¡Ë¤Î²á¾êÀÝ¼è¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡Ë¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼õ¤±¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï11Æü¡¢ÈÎÇäµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»ÔÈÎÌô¤ÎÀ®Ê¬¤òÄÉ²Ã»ØÄê¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß6À®Ê¬¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë2À®Ê¬¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£°åÌôÉÊ°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº²ñ¤Ç»ØÄê°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢Î»¾µ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¤»¤»ß¤áºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥¥¹¥È¥í¥á¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó¡×¤ä¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥¸¥Õ¥§¥ó¥Ò¥É¥é¥ß¥ó¡×¤Î2À®Ê¬¡£¸üÏ«¾Ê¤Î¸¦µæÈÉ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍðÍÑ¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ê¡¢°ÍÂ¸À¤äÃæ¿õ¿À·Ð¤Ø¤ÎºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÄ¾¤Á¤Ë»ØÄê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¾Ê¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢°ÂÁ´ÂÐºöÉô²ñ¤Ç»ØÄê¤ÎÍ×ÈÝ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡£