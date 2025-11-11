¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡ÖË¾·î¤µ¤ó¤â¤«¤Ê¤ê¥Ð¥º¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Öµ¬À©¤¬É¬Í×¡×NHKÅÞÎ©²ÖÅÞ¼óÂáÊá¤Î¼õ¤±»ß¤áÊ¹¤«¤ì
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï11Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢NHKÅÞÎ©²ÖÅÞ¼ó¤ÎÂáÊá¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥Èµ¬À©¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Ð¥º¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¸À¤ï¤ì¤¿Ë¾·îµ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Åìµþ¿·Ê¹¤ÎË¾·îµ¼Ô¤¬Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤«¤Ä¤ÆÆ°²è¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¡¢YouTube¤ÎÈ¯¿®¤Î¤·¤«¤¿¤È¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Èà¤¬ºî¤Ã¤¿¡ÈÎ©²Ö¸½¾Ý¡É¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¤â´Þ¤áÁªµóÀï¤Ç¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Ð¥º¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤¬Âç¤¤¯¼Ò²ñ¤Ë°¤¤ÉôÊ¬¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È»×¤¦¡£º£²ó¤ÎÂáÊá¡¢»à¸å¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬»ö·ï¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÎ©·ï¤µ¤ì¤ì¤Ð½é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¡ÈÎ©²Ö¸½¾Ý¡É¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¿¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¥Ð¥º¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Ë¾·î¤µ¤ó¤â¤«¤Ê¤ê¥Ð¥º¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏSNS¤È¤«É½¸½¤Î¼«Í³¤ÏºÇÂç¸Â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤È»×¤¦¤¬¡¢2¤Ä¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÄê¤Îµ¬À©¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï³°¹ñÀªÎÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÁªµó¤Ø¤Î²ðÆþ»ö°Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤ÎÂÐºö¤òÂÇ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤ò¶¼¤«¤¹¤Î¤Ç¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤òºÇÂç¸ÂÂº½Å¤¹¤ë¤â¤Î¤Î²¿¤é¤«¤Îµ¬À©¤¬É¬Í×¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ïº£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÈðëîÃæ½ý¤Ç¿Í¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤ò¿´¿È¤È¤â¤Ë½ý¤Ä¤±¤ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï°ìÄê¤Îµ¬À©¡¢À©Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èº£²ó¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»æ¤È¤«¥Ó¥é¤È¤«¤È°ã¤Ã¤Æ³È»¶À¡¢»ÄÂ¸À¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ¾ï¥á¥Ç¥£¥¢¡¢»æÇúÃÆ¡¢²øÊ¸½ñ¤È¤«¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡¢¼ÁÅª¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿Í¸¢¿¯³²¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÇÂç¸ÂÇÛÎ¸¤ò¤¹¤ë¡¢·ûË¡¾å¤Î¸¢Íø¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤±¤ì¤É¤â¼º¤ï¤ì¤ë¸¢Íø¤ÎÂç¤¤µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÄê¤Îµ¬À©¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤Ë²¿¤é¤«¤Îµ¬À©¤¬É¬Í×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë