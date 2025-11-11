¥È¥é¥ó¥×»á ±ÑBBC¤ËÄóÁÊ¤Î·Ù¹ð ±éÀâ¤ÎÊÔ½¸¤Ç
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷BBC¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î±éÀâ¤ò×ó°ÕÅª¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏBBC¤ËÂÐ¤·1500²¯±ßÍ¾¤ê¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤áÄóÁÊ¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹¶·â¥Ç¥â¡¦½±·â»ö·ï¤ÎÍÍ»Ò
¡¡BBC¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤ÎÄ¾Á°¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®µÄ²ñ½±·â»ö·ï¤òÀðÆ°¤·¤¿¤È°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÊÔ½¸¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡10Æü¡¢BBC¤Ï¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤«¤éÈÖÁÈ¤ÎÅ±²ó¤È¡¢¼Õºá¤òµá¤á¤ë½ñ´Ê¤ò9Æü¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ñ´Ê¤ÎÃæ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10²¯¥É¥ë¡áÌó1540²¯±ß¤òµá¤áÄóÁÊ¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡BBC¤Î¥µ¥ß¡¼¥ë¡¦¥·¥ã¡¼Íý»öÄ¹¤Ï½ñ´Ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î±éÀâ¤ÎÊÔ½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ½ÃÇ¤Î¸í¤ê¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡BBC¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î½ñ´Ê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿9Æü¤Ë¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥Ç¥¤¥Ó¡¼²ñÄ¹¤È¥Ë¥å¡¼¥¹ÉôÌç¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Î¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë