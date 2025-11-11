SixTONES ¥¸¥§¥·ー¡¢Ä¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ÊÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¡¡¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥·ー¥ó¤Ë¡Ö¶ÚÆù¤¹¤´～¡ª¡×
¡¡SixTONES¤Î¥¸¥§¥·ー¤¬11·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥·ー¥ó¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥·ー¤ÏInstagram¤Ë¡Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÏºÇ¹â¤À¤¸¤§¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Àー¥¢ー¥Þー¡Ù¤Î¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¸¥§¥·ー¤¬¡¢¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤¬ºÝÎ©¤Ä¥«ー¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¹¥ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¾åÈ¾¿È¤Î¶ÚÆù¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤«¤Ä¡¢¤É¤³¤«¥æー¥â¥é¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤¦¶Ú¥È¥ì¥·ー¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤µ¤ËÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÆùÂÎÈþÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¶ÚÆù¤¹¤´～¡ª¡ª¡×¡ÖÅØÎÏ¤Î»òÊª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áËÜ ¼ê¡Ë