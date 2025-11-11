ÌÀÆü¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡á¹â»Ô¡Ö£±£·¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¡×¤ÇÃíÌÜ¤ÎÉúÊ¼³ô¤Ï
¡¡¤¤ç¤¦¡Ê£±£±Æü¡Ë¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£¶£¸±ß°Â¤Î£µËü£°£¸£´£²±ß¤ÈÈ¿Íî¡£Ä«Êý¤ÏÀª¤¤¤è¤¯Çã¤¤Í¥Àª¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¸áÁ°£¹»þÂæ¤Ë£¶£°£°±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î¾å¾º¤ò¼¨¤·¡¢£µËü£±£µ£°£°±ßÂæ¤Þ¤Ç¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃÍ¤ò¾Ã¤¹Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸å¾ì¤Ï°ì»þ£³£°£°±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ²¼Íî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÈ×¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤´¤È¤¯Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Â¤â¤È¤ÎÁê¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¾åÃÍ»Ø¸þ¤«²¼ÃÍÌÏº÷¤«ÌÀ³Î¤ÊÊý¸þÀ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¥é¥¤¥ó¤È¤¹¤ëÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃæÄ¹´ü¾å¾ºÇÈÆ°¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êº£Ç¯£´·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢È¾Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö£²£µÆüÀþ¤È¤Î¾åÊý¥«¥¤Î¥¤ò½¤Àµ¤¹¤ë²¡¤·ÌÜ·ÁÀ®¾ìÌÌ¤ÏÇã¤¤°ìÂò¡×¤ÇÊó¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤â¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»þ²Á¶áÊÕ¤Ë·Ù²ü¥àー¥É¤¬Éº¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÁ´ÂÎ»Ø¿ô¤¬Ä«¹â¸å¤ËÃÍ¤òÊø¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÅ¬Åö¤ÊÍýÍ³¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤È¤Ò¤È¤³¤È¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤À¤¬¡¢Á°Æü¤Î²¤ÊÆ³ôÁ´ÌÌ¹â¤ä°ÙÂØ¤Î±ß°Â¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤É÷ºàÎÁ¤òÁÇÄ¾¤Ë¹¥´¶¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÓÃæ¤ÇÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤È¤Ê¤¯Æ¨¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡ÈÍø¿©¤¤µÞ¤®¡É¤Î¿´Íý¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤¬½µÆâ¤Ë¤â²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬Çã¤¤¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤¬¸å¾ì¤ËÆð²½¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡ËÊÆ·ÐºÑÅý·×¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Áê¾ì¤Î¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤Þ¤ê²¼ÃÍ¥ê¥¹¥¯¤¬ÁýÉý¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î²ò¼á¼«ÂÎ¤¬Áê¾ì¤ÎÀè¹Ô¤¤òÉÔ°Â»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹«¤Ç¤Ï£Á£É¥Ð¥Ö¥ë¤«ÈÝ¤«¤ÎÏÀµÄ¤¬¤«¤Þ¤Ó¤¹¤·¤¤¤¬¡¢¡Ö£Á£É¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤òÈ¾¤ÐÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Çº£¤ÏÇã¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ëÅê»ñ²È¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¥Þー¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ÖÀÖ¿®¹æ¡¢³§¤ÇÅÏ¤ì¤ÐÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤À¤¬¡¢²¾¤Ë¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬¹²¤Æ¤Æ°ú¤ÊÖ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢³§¤¬°ìÀÆ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤À¤±¤Ç°ìÀÆ¤Ëìû¡Ê¤¤Ó¤¹¡Ë¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Î®¤ì¤¬°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤¢¤êÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡££±£°·îºÇ½ª½µ¤Î¼çÂÎÊÌÇäÇãÆ°¸þ¤Ç³¤³°Åê»ñ²È¤ÏÆüËÜ³ô¤ò¸½Êª¤Ç¤Ï£µ½µÏ¢Â³¤ÇÇã¤¤±Û¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÊª¤Ç¤Ï£³½µÏ¢Â³¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤Ç¡¢¤·¤«¤â¶â³Û¤â£µ£²£°£°²¯±ßÄ¶¤ÈËÄ¤é¤ß¡¢¸½Àè¹ç¤ï¤»¤Æ¤â£±£¸£°£°²¯±ßÄøÅÙ¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤ÉÃ»´ü¶Ú¤ÏÀÅ¤«¤Ë²¼ÃÍÌÏº÷¤Ë¸þ¤±¤¿ÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¹â»Ô¥È¥ìー¥É¤Î»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼çÎÏ¤É¤³¤í¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¾®·¿³ô¤ËÊª¿§¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー´ØÏ¢¤Ç¤Ï¥½¥ê¥È¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º<3040.T>¤Î£±£·£°£°±ßÂæÈ¾¤Ð¤Î¤â¤ß¹ç¤¤¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¥µ¥¤¥Ðー¹¶·âÂÐ±þ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ーÂÐºö¥½¥Õ¥ÈµÚ¤ÓÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¼çÎÏ¤È¤·¡¢£Á£ÉÊ¬Ìî¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£µÇ¯£±£²·î´ü¶ÈÀÓ¤Ï¿ÊÄ½Î¨¤«¤é²ñ¼ÒÂ¦ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢£Á£É´ØÏ¢¤Ç¤Ï¥Þ¥É³«¤±µÞ¿¸å¤Ò¤È²¡¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ª¥¹<3744.T>¤Ë»Å¹þ¤ßÌ¯Ì£¤¬Éº¤¦¡££µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤È¤Î¥«¥¤Î¥¤òËä¤á¤¿¤È¤³¤í¤ÏÇã¤¤¤Î¹¥µ¡¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡£Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢¤Ï·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤¬¤³¤ì¤«¤éËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ÇÇÈ¾õÅª¤ÊÇã¤¤¤ò½¸¤á¤ëÅ¸³«¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥¸¥¯¥é<5803.T>¤ä¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È<5801.T>¤Ê¤ÉÅÅÀþ³ô¤ò¤Ï¤¸¤áÊª¿§¤Î¿þÌî¤Ï¹¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¾¦µ¡¤ò¤È¤é¤¨¤ë¥¢¥É¥½¥ëÆü¿Ê<3837.T>¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£Æ±¼Ò³ô¤Ï¶ÈÀÓÌÌ¤Ç¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢³ô¼ç¤Ø¤ÎÇÛÅö¤âËè´üÁýÇÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÆÃÉ®¤µ¤ì¡¢Ãæ´ü¤Ç¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÊÝÍ¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£¹â»Ô»á¤¬·Ç¤²¤ë£±£·¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¹Ò¶õ¡¦±§Ãè´ØÏ¢¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¯<3741.T>¤Î¶¯¤¤¥Á¥ãー¥È¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤¤¡£³ô²Á¤Ï°ìÄ¾Àþ¤Ë¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å²¼Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÁ²¼¡¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ëÆ°¤¡£»þ²Á¤Ï¤³¤³£²Ç¯´Ö¤Ç¤ß¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¾å¸Â¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£³£°£°£°±ßÂæ²óÉü¤È¤Ê¤ì¤Ð¿·¶ÉÌÌÆþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢£Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢¤Î·ê³ô¤È¤·¤Æ¤Ï»³ÍÎÅÅµ¤<6516.T>¤¬ÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤È¤Î¥«¥¤Î¥½¤Àµ¾ìÌÌ¤ÏÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤¤¤¨¤ë¡££Á£É¥µー¥Ðー¤ÏËÄÂç¤ÊÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¤ÇÇ®ÌäÂê¤â¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¸þ¤±ÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥Æー¥Þ¤Î´ØÏ¢ÍÎÏ³ô¤È¤·¤Æ¥Þー¥¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢£±£°·î¤Î¥Þ¥Íー¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬Ä«Êý¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¸á¸å¤Ë£±£°·î¤Î¹©ºîµ¡³£¼õÃí³Û¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¼çÍ×´ë¶È¤Î·è»»È¯É½¤Ç¤Ï¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó<5108.T>¡¢¥¨¥à¥¹¥êー<2413.T>¡¢»°°æ£Å¡õ£Ó<7003.T>¡¢¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö<7202.T>¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<7532.T>¤Ê¤É¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£³¤³°¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç£±£°Ç¯¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º£Î£ÙÏ¢¶äÁíºÛ¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¥¦¥©¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö¡¢¥ß¥é¥ó£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤Ê¤É¤ËÈ¯¸Àµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£³¤³°¼çÍ×´ë¶È¤Î·è»»¤Ç¤Ï¥·¥¹¥³¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ãCSCO¡ä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¶ä¡Ë
