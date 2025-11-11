NewJeansÊø²õ´íµ¡¡ÄËÜÅö¤Î¡ÈÇÔ¼Ô¡É¤È»Ä¤µ¤ì¤¿Éü³è¥ë¡¼¥È
K-POPÂè4À¤Âå¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢À¤³¦¤ò¡Ö¿·¤·¤µ¡×¤ÇÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿5¿Í¤¬º£¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ë¡Äî¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NewJeans¤Ï10·î30Æü¡¢ADOR¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌóÁÊ¾Ù1¿³¤ÇÁ´ÌÌÇÔÁÊ¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö·ÀÌó¤ÏÍ¸ú¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¼çÄ¥¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯Âà¤±¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÊ¸²½¤òÅð¤à¤Ê¡×NewJeans¤¬±ê¾å
¡ÚÈæ³Ó¼Ì¿¿¡Û¡ÈÊ¸½ÕË¤¡É¿©¤é¤Ã¤¿¥ë¥»¥é¡¦¥«¥º¥Ï¤Î10Ç¯¸å¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØAttention¡Ù¤Îµ±¤¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯È¾¨¡¨¡µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¿·¶Ê¤Ï1Ç¯°Ê¾åÅÓÀä¤¨¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÏË¡Äî¾Úµò¤ÈÊÛ¸î»Î¤ÎÄÄ½Ò½ñ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤Ï¿·²ñ¼Ò¡Öooak¡×¤òÀßÎ©¤·¼¡¤Î°ì¼ê¤Ø¡£¤À¤¬Åö¤Î5¿Í¤Ï¹µÁÊ¤òÁªÂò¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄÀÌÛ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡ÈNew¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼º¤¤¤«¤±¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¤â¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£NewJeans¤Î´°ÇÔ¡¢¤½¤·¤ÆÄä»ß¤·¤¿¡ÈºÇ¤â¿·¤·¤¤»þ´Ö¡É
NewJeans¤Î»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
K-POPÂè4À¤Âå¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢ºÇ¤â¡È¿·¤·¤¤²»¡É¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿5¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ë¡Äî¤Ç¤½¤ÎÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î30Æü¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¡¦Ì±»ö¹çµÄ41Éô¤ÏHYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ëADOR¤¬NewJeans¡Ê¥ß¥ó¥¸¡¢¥Ï¥Ë¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢¥Ø¥ê¥ó¡¢¥Ø¥¤¥ó¡Ë¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿¡ÖÀìÂ°·ÀÌóÍ¸úÀ³ÎÇ§ÁÊ¾Ù¡×¤Ç¡¢¸¶¹ð¤Ç¤¢¤ëADOR¤ÎÁ´ÌÌ¾¡ÁÊÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÖADOR¤ÈNewJeans¤Î´Ö¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ÏÍ¸ú¡×¤È¤·¡¢ÁÊ¾ÙÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤âNewJeansÂ¦¤ËÌ¿¤¸¤¿¡£¤³¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Â¦¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤ÎÀµÅöÀ¡É¤òº¬Äì¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡×¡ÖÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¡×¼çÄ¥¡¢¤¹¤Ù¤Æ´þµÑ
NewJeansÂ¦¤ÏÄóÁÊ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
• ¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤Î²òÇ¤¤Ë¤è¤ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿
• ADORÆâ¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿
• Â¾¥ì¡¼¥Ù¥ë¼Ò°÷¤«¤é¥Ï¥Ë¤Ë¡ÖÌµ»ë¤·¤í¡×¤È»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿
• ¥Ç¥Ó¥å¡¼³èÆ°¤òË¸³²¤µ¤ì¤¿
¤·¤«¤·ºÛÈ½½ê¤Ï¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Ï¥Ë¤Ø¤Î¡ÖÌµ»ë¤·¤í¡×È¯¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢HYBE¼ÒÆâ¤ÎCCTV±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¡£ÊÌ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ï¥Ë¤Ë°§»¢¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¿Í³Ê¸¢¿¯³²¤È¸«¤ë¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤¬ÂåÉ½¿¦¤«¤é²òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶ÈÌ³¤Ë´ØÍ¿²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂåÉ½¿¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¶ÈÌ³¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤º¬µò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤ÎÇËÃ¾¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Ë¸³²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÚµòÉÔÂ¤È¤·¤ÆÂà¤±¤¿¡£È½·èÄ¾¸å¤Ë¹µÁÊ¡¢¤À¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤µ¤é¤Ë±ó¤Î¤¯
ÇÔÁÊ¤ò¼õ¤±¡¢NewJeansÂ¦¤ÎÂåÍý¿Í¡ÊË¡Ì³Ë¡¿Í¥»¥¸¥ç¥ó¡Ë¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¹µ訢¤òÉ½ÌÀ¡£¡ÖºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÂº½Å¤¹¤ë¤¬¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ï´°Á´¤ËÊø²õ¤·¤Æ¤ª¤êADOR¤ËÉüµ¢¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¹µÁÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë1Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¡È¶õÇò¡É¤ò¤µ¤é¤ËÄ¹´ü²½¤µ¤»¤ëÁªÂò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
NewJeans¤¬ºÇ¸å¤ËÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï2023Ç¯5·î¤Î¥À¥Ö¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØHow Sweet¡Ù¡£°Ê¹ß¡¢²»³Ú¤â¥Ä¥¢¡¼¤â¤Ê¤¯¡¢Á´À¹´ü¤ÏË¡ÄîÆ®Áè¤ÎÃæ¤ÇÉ÷²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖNEW¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢OldJeans¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡£À¸¤ß¤Î¿Æ¤À¤±¤¬ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÈNewJeans¤ÎÊì¡É¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î16Æü¡¢¿·²ñ¼Ò¡Öooak Co., Ltd¡×¤òÀßÎ©¡£»ö¶È¹àÌÜ¤Ë¤Ï·ÝÇ½¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢²»³ÚÀ©ºî¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Þ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¹¾Æî¡¦¿·º»Æ¶¤Ë·úÀßÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö½é¤Ï¡ÖÁÊ¾Ù¼¡Âè¤ÇNewJeans¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ç¤½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤¬ÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃ×Ì¿ÂÇ
1¿³È½·è¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÊÌºÛÈ½¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Ê¸¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤ÏNewJeans¤ÎÊÝ¸î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈÎ©¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¤ÏÀÀï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¸½ºßHYBE¤ÈÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë260²¯¥¦¥©¥óµ¬ÌÏ¤Î¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁÊ¾Ù¤Ç¤âÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËSOURCE MUSICÂ¦¤Ï
• ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿
• ADOR¤Ø¤Î°Ü´É¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¤Î¤Ï¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á
• ¥Ø¥ê¥óÊì¤Î¾Ú¸À±ÇÁü¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î°ÜÀÒ·Ð°Þ¡¢¥ß¥ó¥¸¤È¥Ø¥¤¥ó¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°µÏ¿¤Ê¤É¤Î¾Úµò¤òÄó½Ð
¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡ÈNewJeans¤Ï¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óºîÉÊ¡É¤È¤¤¤¦º¬´´¤µ¤¨ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«
Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÂÐÎ©¤¬Ë¡Äî¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Û¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â²Î¤âÃ¥¤ï¤ì¡¢Á´À¹´ü¤Ï¡È¿³Íý¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¡É¤Ø¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï·ÀÌó¤Î¾òÊ¸¤À¤±¤ò¸«¤ÆÈ½·è¤ò½Ð¤¹¡£¤À¤¬¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï½ñÎà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²»³Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈNew¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤À¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºº£¡½¡½
• ·ÀÌó¤ÏÇû¤é¤ì
• ³èÆ°¤Ï»ß¤Þ¤ê
• »þ´Ö¤Ï²ÃÂ®¤·
• ²ÁÃÍ¤À¤±¤¬¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë
Ë¡Äî¤Ç¤Ï¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¤¤¦Àï¾ì¤Ç¡¢º£¤¤¤Á¤Ð¤óÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡½¡½NewJeans¼«¿È¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸=¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢ÊÔ½¸Éô