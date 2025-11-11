£Ã£Ó£Ó¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï8¡óÁý¤Ç2´üÏ¢Â³ºÇ¹â±×¹¹¿·¤Ø
¡¡£Ã£Ó£Ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2304> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬11·î11ÆüÂç°ú¤±¸å(17:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯9·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ17.8¡óÁý¤Î7.4²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯9·î´ü¤âÁ°´üÈæ7.8¡óÁý¤Î8²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢2´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5´üÏ¢Â³Áý¼ý¡¢Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´ü¤ÎµÇ°ÇÛÅö¤òÍî¤È¤·¡¢ÉáÄÌÇÛÅö35±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë7-9·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ35ÇÜ¤Î1²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-0.2¡ó¢ª2.1¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
