Amazon¤Î¥¿¥¤¥à¥»ー¥ë¤Ç¡¢¥Ïー¥Þ¥ó¥ß¥éー¤Î¥»¥¤¥ë¥Á¥§¥¢¤¬25%OFF¤Î8Ëü4,975±ß¤ÇÈÎÇäÃæ¤À¡£
¥»¥¤¥ë¥Á¥§¥¢¤Ï¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë¥Õ¥ìー¥à¤Î¤Ê¤¤ÆÈ¼«¹½Â¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ïー¥¯¥Á¥§¥¢¡£ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯¥Á¥ë¥È¡×¤Ë¤è¤ë¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤Î¤Û¤«¡¢¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ù»éÁ¡°ÝÁÇºà¤ÎÄ¥ÎÏ¤òÊÑ¤¨¤ÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Î²÷Å¬À¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Î¸½Áüºî¶È¤ä¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤¢¤ì¤³¤ìÇº¤ó¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÄ¹»þ´ÖºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤À¡£°Ø»Ò¤Ï·Ú»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Ä¹¤¯»È¤¦¤Û¤É¤Ë¸ú²Ì¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ëÂåÉ½Îã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¹âµé¥ïー¥¯¥Á¥§¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤ÆÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
Æ±¤¸¤¯¥Ïー¥Þ¥ó¥ß¥éー¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¡¢¥¢ー¥í¥ó¥Á¥§¥¢¤â25%°ú¤¤Î19Ëü8,000±ß¤Ç6Ëü±ß¤ò¤³¤¨¤ëÂçÉýÃÍ°ú¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£