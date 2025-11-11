¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡¢¡È¸Î¶¿¡É³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¤òWOWOW¤Ç2¥«·îÏ¢Â³ÊüÁ÷¡õÇÛ¿®·èÄê
¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤¬¡¢10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ê¤é¤Ì¡È¸Î¶¿¡É³ÚÃÄ¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢11·î12Æü¤ÎÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¸ø±é¤ò2026Ç¯1·î¤ËWOWOW¤Ë¤ÆÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡È¸Î¶¿¡É³ÚÃÄ¤È¤Î½é¸ø±é¡ã¶ÌÃÖ¹ÀÆó ¡Á¸Î¶¿³ÚÃÄ Concert Tour 2015¡Á¡ä¤â2026Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤¼¤Ò¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î²ÎÀ¼¤È²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️WOWOW ¶ÌÃÖ¹ÀÆó 2¥«·îÏ¢Â³ÆÃ½¸
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.wowow.co.jp/music/tamakikoji/
¢¡¡ã¶ÌÃÖ¹ÀÆó with ¸Î¶¿³ÚÃÄ 10¼þÇ¯ Concert Tour 2025 ¡Áblue eggplant field¡ä
2026Ç¯1·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¡¡
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®ÆüÍâÆü¡Á2½µ´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
°¦¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò²Î¤Ë¾è¤»¤ë¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¤ÎÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤È¸Î¶¿³ÚÃÄ¤ÎÎ¹¤â10Ç¯¡£¤½¤ÎºÇ¿·¸ø±é¤òÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ª
¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤¬¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ê¤é¤Ì¡È¸Î¶¿¡É³ÚÃÄ¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£³ÆÃÏ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤è¤ê11·î12Æü¤ÎÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¸ø±é¤ò¡¢2026Ç¯1·î¤ËWOWOW¤Ë¤ÆÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¤¯2015Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁÔÂç¤µ¤È¤ÏÂÐÈæÅª¤Ë¡¢¾¯¿Í¿ô¤ÎÊÔÀ®¤ÇË§½æ¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò¿¥¤êÀ®¤¹¤Î¤¬ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡£1¶Ê1¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿º²¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î²ÎÀ¼¤Î¿À¿ñ¡¢²»³Ú¤Î»ý¤ÄÎÏ¤ò¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Öblue eggplant field¡×¤Ï¡¢1993Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥½¥í3rd¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥ó¥È¹©¾ì¤Î±ìÆÍ¤Î¾å¤Ë¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖÀÄ¤¤¡È¤Ê¤¹¡ÉÈª¡×¤Î±ÑÌõ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²Î»ì¤Ë¡È¤Õ¤ë¤µ¤È¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤Î°Õ¸þ¤ò¿¼ÆÉ¤ß¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£²Î¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¡¢Â¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¤È¤â²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤òÌä¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡£¤½¤ÎºÇ¿·¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¿·Ç¯¤ò½Ë¤¤¤¿¤¤¡£
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯11·î12Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ¡¡Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
¢¡¡ã¶ÌÃÖ¹ÀÆó ¡Á¸Î¶¿³ÚÃÄ Concert Tour 2015¡Á¡ä
2026Ç¯2·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ä¾¸å¡Á2½µ´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î¾®ÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤¬¼Â¸½¡£¤³¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¡¢2015Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£2014Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ç£Ï£Ì£Ä¡Ù¤ò·È¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¸å¤â¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Ç¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡£2015Ç¯6·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¸Î¶¿³ÚÃÄ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾®ÊÔÀ®¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¡È¶¿½¥¡É¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¶ÌÃÖ¤Î°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤¬³ÆÃÏ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¤«¤é9·î6Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¡¥Û¡¼¥ë£Ã¤Ç¤Î¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±éÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÌÃÖ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ëËÌ³¤Æ»°°Àî¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤¬ÅÄ±àÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¡¢½ã¿è¤Ç¤¤¤Á¤º¤Ê¶¿½¥¡£Ã¯¤Î¿´¤Ë¤â¤¢¤ë¡È¸¶É÷·Ê¡É¤ò¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼ýÏ¿Æü¡§2015Ç¯9·î6Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ¡¡Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¡¥Û¡¼¥ë£Ã
