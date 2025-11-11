¡ÚNBA¡Û¡Ö´°Á´¤Ëµ¡³£¤À¡×È¬Â¼ÎÝ¡¢3Ï¢Â³3PÀ®¸ù¤Ê¤É¤ÎÌöÆ°¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¹¥À®ÀÓ¡¡¶¼°Ò¤Î¡ÈÀ®¸ùÎ¨100¡ó¡É¤Ë¸½ÃÏ¼Â¶·¤â¾×·â
¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ûー¥Í¥Ã¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£35Ê¬36ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç21ÆÀÅÀ¡¢3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢1¥¢¥·¥¹¥È1¥¹¥Áー¥ë¤òµÏ¿¡£Âè3Q¤Ç¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò3ËÜÏ¢Â³¤Ç·è¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¡Ê121ー111¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
È¬Â¼¤¬3P¤òÏ¢Â³¤Ç·è¤á¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¼Â¶·¤Ï¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¡Öµ¡³£¤À¡ª´°Á´¤Ëµ¡³£¤À¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢È¬Â¼¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¥×¥ìー¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNBA ANALYSIS¡Ù¤â¡ÖÈó¾ï¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥×¥ìー¡×¤ÈÈ¬Â¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥êー¥°¶þ»Ø¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡×
Âè1Q¡¢Âè2Q¤ÈÀÜÀï¤¬Â³¤¤¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï½ÅÍ×¤ÊÂè3Q¤Ç31ー15¤ÈÁê¼ê¥Áー¥à¤ò°µÅÝ¡£¸åÈ¾°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¤òÄÏ¤ßº£µ¨5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
Âè3Q¤Ç¤ÏÈ¬Â¼¤âÌöÆ°¡£3P¤ä¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬¸÷¤ê3PÀ®¸ùÎ¨¤Ï¶¼°Ò¤Î100¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î20ÆÀÅÀÄ¶¤¨¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¸å»þÅÀ¤Ç¤Îº£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ16.3ÆÀÅÀ¡¢¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨58.6%¡¢3PÀ®¸ùÎ¨52.4%¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØNBA ANALYSIS¡Ù¤Ï¹¥Ä´¤òÂ³¤±¤ëÈ¬Â¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥êー¥°¶þ»Ø¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥í¥ó¥È¥³ー¥È¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¥Ï¥Á¥à¥é¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÍî¤Á¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·Ì¾Ìç¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î4ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬È¬Â¼¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤À¡£¤³¤ÎÉð´ï¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬Íê¤ì¤ëÁª¼ê¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤â´üÂÔ´¶¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬Â¼¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò°Ý»ý¤·¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£°ú¤Â³¤È¬Â¼¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£