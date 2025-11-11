¹ñÆâ½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡õ¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¥Ú¥¢¡¡1²óÀïÂæÏÑ¥Ú¥¢¤Ë°µ¾¡¤Ç¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¡¡·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º
¢¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º2025 (11¡Á16Æü¡¢·§ËÜ¸©Î©Áí¹çÂÎ°é´Û)
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¡¦¸Þ½½ÍòÍ¼ÓÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤¬¡¢¹ñÆâ³«ºÅ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¡£1²óÀï¤ÇÂæÏÑ¥Ú¥¢¤Ë°µ¾¡¤·¡¢¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖÅÄ¸Þ½½Íò¥Ú¥¢¤Ï¡¢9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹á¹Á¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¢´Ú¹ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¡¢Á´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¤È³¤³°³«ºÅ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥Ú¥¢¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈÁ´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¤Î3°Ì¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¤ò21-13¤Ç¼è¤ë¤È¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤â21-14¤ÈÂçº¹¤ÇÏ¢¼è¡£¥²¡¼¥à»þ´Ö¤ï¤º¤«30Ê¬¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Ù¥¹¥È16¤Ø¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£