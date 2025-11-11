¡Ú²òÀâ¡Û¼óÁê¤é¤Î¾å¾è¤»µëÍ¿¡È»Ùµë¤»¤º¡É³ÕµÄ·èÄê¡ÄÁÀ¤¤¤Ï¡©
À¯ÉÜ¤Ï11Æü¤Î³ÕµÄ¤Ç¡¢¼óÁê¤È³ÕÎ½¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ëµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢»Ùµë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¤Î»å·«ÍºÎ¼µ¼Ô¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬µëÍ¿°ú¤²¼¤²Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÁÀ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢³ÕÎ½µëÍ¿¤Î°ú¤²¼¤²¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î°ÊÁ°¤«¤é¤Î»ýÏÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖµëÍ¿¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¹ñÌ±¤¬À¯ÉÜ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹À¯ºö¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ê¤É¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡×¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï»ýÏÀ¤Î¼Â¸½¤Ë²Ã¤¨¡¢°Ý¿·¤ÈÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼óÁê¤Ï115Ëü±ß¡¢³ÕÎ½¤Ï49Ëü±ß¸º¤ë¤È¤¤¤¦¶â³Û¤ò³ÕÎ½¼«¿È¤Ï¤É¤¦¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î³ÕÎ½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢º¤¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³ÕÎ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢»Ù½Ð¤âÁý¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢º£¤Î¼óÁê¤ÎÇ¯¼ý¤Ï4061Ëü±ß¡£Âç´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬5354Ëü±ß¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¡¢1000Ëü±ß°Ê¾å¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤Ç¤¢¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢µëÍ¿¤òÆ²¡¹¤È¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Ã¤ÎµëÍ¿¤Î¸¶»ñ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¿¤Á¹ñÌ±¤ÎÀÇ¶â¤Ç¤¹¡£¼óÁê¡¢³ÕÎ½¤ÎµëÍ¿¤Ï¤¤¤¯¤é¤¬ÂÅÅö¤Ê¤Î¤«¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Îº£²ó¤Î·èÄê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëº£¸å¡¢µÄÏÀ¤¬¿Ê¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£