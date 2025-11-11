ÌµÌ¾½Î4´üÀ¸¤Î±×²¬Å°¡¡ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¿Æ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢Ê¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¡Ê¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¢ËÜÌ¾ÃçÂå¸µµ×¡á¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤â¤È¤Ò¤µ¡Ë¤µ¤ó¤¬8Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£92ºÐ¡£ë¾Êó¤ËºÝ¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Î±×²¬Å°¡Ê69¡Ë¤¬11Æü¡¢ÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±×²¬¤Ï¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¿´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ÊÍè45Ç¯»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤·¤Æ¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´½¤ÎÃæ¤Î¤ª´é¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿Æ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¡¢Ç¯·îè«Á³¤È¤·¤ÆÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃçÂå¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
¡¡±×²¬¤Ï1980Ç¯¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤¬¼çºË¤·¤¿Í¥ÍÜÀ®½ê¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Ë4´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ½Î¡£Æ±Ç¯¡Ö¥½¥ë¥Í¥¹¡×¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¡¢¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤áÉñÂæ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£