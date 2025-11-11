¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡ÙÂ³ÊÔ2ºî¡¢¾ðÇ°±²´¬¤¯»ö·ï¤ÈÎø¤Î·ëËöÍ½´¶¤µ¤»¤ëÆü¾ï¡½¡½¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø¡ª
¡¡¹ÔÊ¿¤¢¤¤²Â¤ÈÀÄÌøæÆ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê¡Ê¥×¥é¥¤¥É¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê ØÖÓ¡Ù¡Ê11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤È¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê ½ªÎø¡Ù¡Ê12·î12Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¾ðÇ°±²´¬¤¯»ö·ï¤È·ãÆ°¤ÎÎø¤Î·ëËö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿13ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¸½¤ì¤ë²áµî¤«¤é¤ÎË¬Ìä¼Ô¡½¡½¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê ØÖÓ¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡½÷ÀÆÉ¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×540ËüÉô¡Ê»æ¡ÜÅÅ»Ò¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢½÷ÀÆÉ¼Ô¤«¤é°µÅÝÅª»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡¢Ì«¤è¤ê¤³¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¡£Á°ºî¤Î±ÇÁü²½Âè1¾Ï¡Ø½éÎø¡Ù¡¢Âè2¾Ï¡Ø·è°Õ¡Ù¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¶Á¤¯Âç¿Í¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡±ÇÁü²½ºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëÂ³ÊÔÂè3¾Ï¡ØØÖÓ¡Ù¡¢Âè4¾Ï¡Ø½ªÎø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢¹ÔÊ¿¤¢¤¤²Â¤ÈÀÄÌøæÆ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°ºî¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡¢ÊÒ»³Ë¨Èþ¡¢ºä¾åÍü¡¹°¦¡¢¤³¤³¤í¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢ÀÐ¶¶ÐÒÂç¡¢¿·Ç¼¿µÌé¡¢¤½¤·¤Æ¹ÔÊ¿¤¢¤¤²Â¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë»ûÅç¤Þ¤æ¤ß¤âÂ³Åê¡£¤µ¤é¤Ë¾¾ËÜÍøÉ×¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢»³Ã«²Ö½ã¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¥¥ã¥¹¥È¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¡ØÓÐ¤¦êµ¡Ù¤Î¾ëÄê½¨É×´ÆÆÄ¤¬Â³Åê¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØØÖÓ¡Ù¡Ø½ªÎø¡Ù¤«¤é¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¡£
¢£¡ØØÖÓ¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ä2¤Î¿¹Â¼¾¶»Ò¡Ê¹ÔÊ¿¡Ë¤È¡¢¾¶»Ò¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¥Ð¥Ä1¡¢ÏÓ¤ÎÎÉ¤µ¤È¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬É¾È½¤Î»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ÎËÌÅÄ°ì¼ù¡ÊÀÄÌø¡Ë¡£Æ±Áë²ñ¤ÇºÆ²ñ¤·¤Æ°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢2¿Í¤Ï°©À¥¤òÂ³¤±¡¢Èà¤é¤Ê¤ê¤Î¥»¥Õ¥ì¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î´Ø·¸¤ò°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¡¢¾¶»Ò¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤È²½¤·¤¿¸µÉ×¡¦¹À¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢2¿Í¤ÎÃç¤òÎö¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£²áµî¤«¤é¤ÎË¬Ìä¼Ô¤Ï2¿Í¤ËÁÔÀä¤Ê±¿Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¾¶»Ò¤È°ì¼ù¤Ï¿Í¤Î¶È¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡¾¶»Ò¤È°ì¼ù¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿º¢¤ËË¬¤ì¤ë²áµî¤«¤é¤ÎË¬Ìä¼Ô¡£¾¶»Ò¤Î¸µÉ×¡¦¹À¡¢¤½¤·¤Æ°ì¼ù¤Î¸µºÊ¡¦Â¿·Ã¡Ê¤³¤³¤í¡Ë¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾¶»Ò¤È°ì¼ù¤¬¡Ö¥»¥Õ¥ì¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤äµÊÃãÅ¹¤Ç¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤Î¤Û¤«¡¢¾¶»Ò¤ÈÌ¼¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ò¤È¤é¤¨¤¿1Ëç¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤³¤ØÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¸µÉ×¡¦¹À¤ÎÉÔ²º¤Ê¥«¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤È²½¤·¤¿¹À¤È°ì¼ù¤Î¸µºÊ¡¦Â¿·Ã¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¾¶»Ò¡¦°ì¼ù¤ÎÆü¾ï¤Ë¤¿¤¯¤ß¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÉÔ²º¤ÊÍÍ»Ò¤â¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø½ªÎø¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Î¸å¡¢¾¶»Ò¤Ï°ì¼ù¤ÈÊÌ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃË¤È°ìÈÕ¸Â¤ê¤Î´Ø·¸¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¾¶»Ò¤À¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Ç¿·¤·¤¤´ë²è¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¾¶»Ò¤ÎÍê¤â¤·¤¤¶¨ÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±Î½¤ÎÄ¹Ã«ÀîºóÂÀÏº¡ÊÃÝºâ¡Ë¡£Èà¤Îº¸¼ê¤Ë»ØÎØ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¶»Ò¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤«¤¿¤äÃÏÊý¤ÎÎ¥Åç¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¼ù¤Ï¡¢º¬Ìµ¤·Áð¤Î¤è¤¦¤Ë³ÆÃÏ¤òÅ¾¡¹¤ÈÊë¤é¤¹ºî²È¤ÎÉ÷¿á¥á¥¤¡Ê»³Ã«¡Ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢°¦¤äÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¾¶»Ò¤È°ì¼ù¤ÏÏ¢Íí¤â¼è¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¤È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬Æó¿Í¤ò½ÉÌ¿Åª¤ËºÆ²ñ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
¡¡°ì¼ù¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÉÔ°ÂÄê¤µ¤«¤éÃË¤Ëµò¤ê½ê¤òµá¤á¤ë¾¶»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢´ûº§¼Ô¤ÎºóÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ë¼æ¤«¤ì¶á¤Å¤¯¤È¼êÄË¤¤Âå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÃÝºâ¤Î¡È¥¯¥ºÃË¡É¤Ö¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢µþÈþ¡ÊµÜÃÏ¿¿½ï¡Ë¤Î½÷¤Î¶È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½¤Íå¾ì¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢°ì¼ù¤È¥á¥¤¤Î¿´Ìþ¤µ¤ì¤ë¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ä²Ú¹¾¡ÊÊÒ»³¡Ë¤È¥á¥¤¤Îµ÷Î¥´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ì¤Î¸å¤Î¾¶»Ò¤È°ì¼ù¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¶»Ò¡¢°ì¼ù¡¢¤Þ¤¿¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¹¤¯ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤Î½ªßá¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê ØÖÓ¡Ù¤Ï11·î28Æü¤è¤êÅÔÆâÀè¹Ô¡¦Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡¢¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê ½ªÎø¡Ù¤Ï12·î12Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
