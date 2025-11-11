MMORPG¡Ø¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡¢23¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡»öÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ·èÄê
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯Àµ¼°¥µ¡¼¥Ó¥¹23¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡Ø¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡ÊPC¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û23¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿»öÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥®¥£¡¦¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤ä²ÆÈþ¤¿¤Á¤ò¼êÅÁ¤ª¤¦
¡¡2025Ç¯12·î1Æü¤Ë¡¢Àµ¼°¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é23¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëËÜºî¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦Íº°ìÏº»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÁÔÂç¤Ê¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇºÌ¤é¤ì¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ö23rd¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢23¼þÇ¯¤Î»öÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö²ÆÈþ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯³«ºÅ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¡£1Æü1²óÆ¤È²¥¯¥¨¥¹¥È¤ÈÇ¼ÉÊ¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¥®¥£¡¦¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤ä²ÆÈþ¤¿¤Á¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤è¤¦¡£°ÍÍê¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¤ªÎé¤È¤·¤ÆBase¡õJobEXP¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï»þ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö23rd¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥á¥À¥ë¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î11ÆüÄê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¡Á2025Ç¯11·î25ÆüÄê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³«»Ï¤Þ¤Ç¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ì´¸¸¤ÎÌÂµÜ¤ò¹¶Î¬»þ¤ËÄÉ²ÃÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡ÖÌ´¸¸¤ÎÌÂµÜ¡Á¥²¥Õ¥§¥óÃÏ²¼Âç¶õÆ¶¡Á¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤â³«ºÅ¡£´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯11·î11ÆüÄê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¡Á2025Ç¯11·î18ÆüÄê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³«»Ï¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢PC¸þ¤±¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Ãæ¡£²Ý¶â·ÁÂÖ¤Ï1500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿30Æü´Ö¡£
