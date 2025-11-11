ÅìËÌ¡¦¾å±Û¿·´´Àþ¡¢½ªÅÅ·«¤ê¾å¤²¡¡26Ç¯½Õ¤«¤é¡¢ºî¶È°÷³ÎÊÝÆñ¤·¤¯
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï11Æü¡¢2026Ç¯½Õ¤«¤éÅìËÌ¡¢¾å±Û¿·´´Àþ¤Ç²¼¤ê¤Î½ªÅÅ»þ´Ö¤ò20Ê¬¤Û¤É·«¤ê¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÑ¿Ì¤äÏ·µà²½ÂÐºö¤Î¹©»öÎÌ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¤Çºî¶È°÷¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤Ç¹©»ö¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ªÅÅ¤òÁá¤á¤¿Ê¬¤òºî¶È»þ´Ö¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£
¡¡JRÅì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìËÌ¡¢¾å±Û¿·´´Àþ¤Ï³«¶È¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¡£ÆÃ¤Ë¸Å¤¤¶è´Ö¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¡½À¹²¬¤ÈÂçµÜ¡½¿·³ã¤Ç¡¢¥ì¡¼¥ë¤Î¸ò´¹¡¢ÅÅÃì¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÂÑ¿Ì²½¤È¤¤¤Ã¤¿¹©»ö¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìµþÈ¯¤Î½ªÅÅ¤Ï¸½ºß¡¢À¹²¬¹Ô¤¤¬¸á¸å8»þ20Ê¬¡¢±Û¸åÅòÂô¹Ô¤¤¬¸á¸å10»þ28Ê¬¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10¡Á20Ê¬¤Û¤É·«¤ê¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤À¡£¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¸øÉ½¤¹¤ë¡£