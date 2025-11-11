Ãæ¹ñ¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¾¦ÀïËÜÈÖ¡¡²áµîºÇÄ¹¡¢AI¤â³èÍÑ
¡¡¡Ú¾å³¤¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾¦Àï¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¤¬11Æü¡¢ËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¾ÃÈñÄãÌÂ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ³Æ¼Ò¤Ïº£Ç¯¡¢²áµîºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë1¥«·îÄ¶¤Î¥»¡¼¥ë¤òÅ¸³«¡£¾¦ÉÊ¸¡º÷¤ä¤ª¤¹¤¹¤áµ¡Ç½¤ËÀ¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ØÇã°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÂç¼ê¡¢µþÅì½¸ÃÄ¡ÊJD¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡Ë¤ÏºòÇ¯¤è¤ê5ÆüÁá¤¤10·î9Æü¤Ë¥»¡¼¥ë¤ò³«»Ï¤·¡¢11·î14Æü¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¡£Æ±¶È¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥°¥ë¡¼¥×¤â14Æü¤Þ¤Ç¡£¾¦Àï¤Ë¤Ï»ñÀ¸Æ²¤ä¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÆüËÜ´ë¶È¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÆÈ¿È¤ÎÆü¤Ï¡ÖÆÈ¤ê¿È¡×¤òÉ½¤¹1¤¬ÊÂ¤Ö11·î11Æü¤ò¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤¬¾¦ÀïÆü¤ÈÄê¤á¤Æ2009Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£