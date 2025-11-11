ÆüËÜ¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÏ¡×¤Ï30°Ì¡¡2Ç¯Ï¢Â³¾å¾º¤âºÇÄã¥ì¥Ù¥ë
¡¡¥¹¥¤¥¹¤Î¹ñºÝ·Ð±Ä³«È¯¸¦µæ½ê¡ÊIMD¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯ÈÇ¡ÖÀ¤³¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¶¥ÁèÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï²Ê³Ø¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¡¢Á°Ç¯¤«¤é½ç°Ì¤ò°ì¤Ä¾å¤²¡¢30°Ì¤À¤Ã¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¡¢½ç°Ì¤Î²¼¤²»ß¤Þ¤ê·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿23Ç¯¤Î32°ÌÉÕ¶á¤Ë°ÍÁ³¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤¹ñ¤òµó¤²¤¿ÂÐºö¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÏÀ¤³¦¤Î¼ç¤Ê69¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Î¡ÖÃÎ¼±¡×¡Öµ»½Ñ¡×¡Ö¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Î3Ê¬Ìî¤òºÎÅÀ¡¢½¸·×¤·¡¢½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤¿¡£¼ó°Ì¤Ï¥¹¥¤¥¹¤ÇÁ°Ç¯¤Î2°Ì¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¡£2°Ì¤ÏÊÆ¹ñ¡¢3°Ì¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¹á¹Á¡Ê4°Ì¡Ë¡¢ÂæÏÑ¡Ê10°Ì¡Ë¤â¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£