Perfume・あ〜ちゃん、結婚を発表 お相手はファンの一般人男性「ファンの人と結婚することは私の夢でした」
女性3人組テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香が、11日にインスタグラムを更新。結婚を発表し、多くの祝福が集まっている。
【写真】おしゃれなソロショットで結婚を報告するあ〜ちゃん
スペイン滞在中のオフショットを投稿していたあ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑 ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」とつづり、ファンの一般男性と結婚したことを公表。
さらに、お相手については「相手の方は一般の方なので取材とか突撃ドキュンとかはご遠慮願います。そのご家族の皆さんにもそのようなことはないように、お願いします…」と呼び掛けている。
突然の報告にファンからは多数の「結婚おめでとうございます！」「末永くお幸せに」といったコメントが集まり、石川恋やアンミカ、益若つばさなど業界人からも「たっくさんの愛と幸せがあーちゃんに降り注ぎますように」「一生の味方と結ばれたんやねー！おめでとう」と祝福の声が寄せられていた。
■西脇綾香（にしわき あやか）
1989年2月15日生まれ。広島県出身。Perfumeのメンバーで「あ〜ちゃん」の愛称で親しまれる。
引用：「Perfume・あ〜ちゃん」インスタグラム（＠a_chan.prfm_p000001）
