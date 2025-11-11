¡Úµð¿Í¡ÛÃæÀîâ«ÂÀ¤¬¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¡¡½Ï¹Í¤ÎËö¡Ä´ü¸ÂÆü¤ËµåÃÄÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½
¡¡µð¿Í¤¬£±£±Æü¡¢ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬º£µ¨¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ïº£µ¨¡¢£¶£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££²¾¡£´ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£´¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£±£µ»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î£¸·î¡£¼èÆÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢°ì·³¤Ç¤½¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Æü£±£°Æü¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë¤Þ¤À»þ´Ö¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤é²¿¤«¤·¤é¡ÊÃÎ¤é¤»¤¬¡Ë½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¹ñÆâ£Æ£ÁÀë¸À¤Î´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç½Ï¹Í¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£