¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×ÌîÂ¼½¤ÌéÊÛ¸î»Î¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤óÅé¤à¡ÖÌ¾Í¥¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÉ¬¤ºÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¡×
¡¡£±£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¹£²¡Ë¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎµÜº¬À¿»Ê»á¤¬¡Ö²æ¡¹¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤À¡¢±Ç²è¤Ê¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤ÎÌîÂ¼½¤ÌéÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÌ¾Í¥¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÉ¬¤ºÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¡×¤ÈÆ±Ä´¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤ÇÊ¿À¶À¹¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤°õ¾ÝÅª¤Ç¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¿À¶À¹¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤´¤È¤ËÃçÂå¤µ¤ó¤Î´é¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¯¤é¤¤°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£