¶¶²¼Å°»á¡¢Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá½ä¤êÊ¼¸Ë¸©¡¦ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡ÖÃÎ»ö¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ÄÊÌ°Æ·ï¤Ï¹µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤ÏÅöÁ³¡×
¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì·Ï¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸å£±»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤Ï£±£±Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬£¹Æü¤ËÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£¸¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Î£Ö£Ô£Ò¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤ËÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Îµ¶¾ðÊó¤äÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊÌ¤Î¸õÊä¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö£²ÇÏÎÏÁªµó¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÏÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÜººÃæ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤Ï¡ÖÃÎ»ö¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ÄÊÌ°Æ·ï¤Ï¹µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ºØÆ£¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎËÍ¤â´Þ¤á¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÂçÎÌ¤ËÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬ºá¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤Ïº£²óÁÜºº¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éÌ±»öÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂ»³²Çå½þÀÁµá¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤Î³Û¤ò¤â¤Ã¤È¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÈ¯¸À¤¬¡Ë°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï£±£°²¯Ê§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ß¤ó¤ÊÃí°Õ¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â°ìÀþ±Û¤¨¤¿¤é£³£°Ëü¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
