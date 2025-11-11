¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÅìÅÔÂç³Ø£³Éô¤ÎÄëµþÊ¿À®Âç¤¬²ÃÌÁ£¸¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç½é¤Î£²Éô¾º³Ê¡¡¸¶¹îÎ´´ÆÆÄ¡Ö£²Éô¤Ç¤Ò¤ÈË¢¿á¤«¤»¤¿¤¤¡×
¢¡ÅìÅÔÂç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°£²¡¢£³ÉôÆþ¤ìÂØ¤¨ÀïÂè£²Àï¢¦ÄëµþÊ¿À®Âç¡Ê£³Éô¡Ë£´¡½£°¹ñ»Î´ÜÂç¡Ê£²Éô¡Ë¡Ê£±£±Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿´¿´î¤Î½Ö´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡££²Éô¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿»î¹ç¸å¡¢Áª¼ê¤ËÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿ÄëµþÊ¿À®Âç¡¦¸¶¹îÎ´´ÆÆÄ¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¡££³ÅÙÌÜ¤Î£²¡¢£³ÉôÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¾¡Íø¤·¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ´¿´ÃÏ¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¾¡¤Ç²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿Âè£²Àï¡£¹ñ»Î´ÜÂç¡¦Ä¹°æ´ÆÆÄ¤¬¡Ö£²Éô¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÀï¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅêÂÇ¤ÇÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡££°¡½£°¤Î£·²ó¡¢Å¨¼º¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç°ËÅìÞ«Í¤¡Ê£³Ç¯¡áÀÅÀ¶¡Ë¤¬º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ë£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£¹²ó¤Ë¤â£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎµµÅÄÂçµ®¡Ê£³Ç¯¡áÅì³¤Âç»Ô¸¶Ë¾ÍÎ¡Ë¤«¤éÉðÅÄÍªºî¡Ê£²Ç¯¡á²ÖºéÆÁ±É¡Ë¤Îº¸ÏÓ¥ê¥ì¡¼¤ÇÀèÈ¯¤Ëº¸ÂÇ¼Ô¤¬£µ¿ÍÊÂ¤ó¤ÀÁê¼êÂÇÀþ¤ò£´°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Âè£±Àï¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Î»°ÎØ·½Ëà¡Ê£²Ç¯¡áÂè°ì³Ø±¡¡Ë¤¬£±¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¡£¡Ö»°ÎØ¤¬¤¢¤ì¤À¤±¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È´é¤ò¹ÈÄ¬¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£°Ç¯ÁÏÉô¤ÎÆ±¹»¤Ï£²£²Ç¯£±·î¤ËÀéÍÕ¸©Âç³ØÏ¢ÌÁ¤«¤éÅìÅÔÂç³ØÏ¢ÌÁ¤Ë°Ü¤ê¡¢£´Éô¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡££²£³Ç¯£²·î¤Ë¸¶¹îÎ´´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢Æ±»þ´ü¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¸½£³Ç¯À¸¤¬ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÀïÎÏ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££´Ç¯À¸£±£²¿Í¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇ·âÅê¼ê¤Ê¤ÉÎ¢Êý¤ËÅ°¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡££²¿Í¼ç¾¤Î£±¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë°æÅÄ½Ù¸ã¡Ê£³Ç¯¡á¶ÍÀ¸Âè°ì¡Ë¤Ï¡Ö¤¤Ä¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢£´Ç¯À¸¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°úÂà¤¹¤ëºÇ¾åµéÀ¸¤ØºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Éô¾º³Ê¤ØÂç³Ø¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ÀéÍÕ¡¦»Ô¸¶»Ô¤Î¤Á¤Ï¤éÂæ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ËÁ´ÌÌ¿Í¹©¼Ç¤ÇÎ¾Íã£¹£·¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ãæ·ø£±£²£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀìÍÑµå¾ì¤¬´°À®¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¾ÈÌÀÀßÈ÷¤âÀß¤±¤ë¤Ê¤ÉÎý½¬´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¡£Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÎý½¬¤â¿·µå¾ì¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ê¤³¤Ê¤·¡¢£²Éô¾º³Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡££±£¶Æü¤Ë½×¹©¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Íè½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï£²Éô¤ËÉñÂæ¤ò¾å¤²¤ÆÀï¤¦¡££²Éô¤È¤¤¤¨¤É¤âÀï¹ñÅìÅÔ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ë·²Íº³äµò¤Î¶¯Å¨¤¬¤½¤í¤¦¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ÄÌ²áÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££²Éô¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÐÅù¤ËÀï¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡£¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢£±Éô¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÃ¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ÈË¢¿á¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Þ¤Ê¤¸¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ê½©ËÜ¡¡Àµ¸Ê¡Ë